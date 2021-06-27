"Душа держится за земную жизнь!" Эзотерик рассказала, почему шансы у МакSим выше 2%
По словам эксперта, на сегодняшнем состоянии артистки сказалось ДТП, в которое она попала два года назад
Певица МакSим продолжает бороться за свою жизнь. Более двух недель артистка находится в искусственной коме и подключена к аппарату ЭКМО, к которому прибегают только в самых тяжелых случаях.
А тем временем окружение и фанаты МакSим не перестают задаваться вопросом: чем певица могла притянуть к себе это состояние. Ответить на него в беседе с Sobesednik.ru попыталась таролог Аграфина Щербинина.
По словам нашего эксперта, 2021-ый сам по себе для Марины Абросимовой (настоящее имя МакSим) должен был стать годом испытаний.
– По китайскому календарю она родилась в год черной водяной свиньи, – говорит Аграфина, – если 2020-й был для МакSим достаточно подъемным, так как она находилась под защитой своего тотема, то в этом году ее удача и везение пошли на спад. Ей стоило поберечь себя. Но жизнь публичных личностей сильно энергозатратна.
Отдельно стоит отметить, что артистке стало очень плохо спустя пять дней после ее дня рождения. В жизни каждого человека сорок дней до и после дня рождения считаются очень опасными, так как энергии снижаются и мы, словно новорожденные, начинаем жизнь с нуля. День рождения – это точка отсчета биоритмов.
На сегодняшний день известно, что поражение легких у МакSим составляет 80 процентов. Чтобы узнать, что ждет певицу в будущем, наш эксперт решила сделать расклад на картах таро.
– Проблемы с легкими у Марины начались достаточно давно, – продолжает таролог. – Затруднение дыхания она списывала на перезагруженность и усталость. Но сегодняшнее состояние спровоцировала авария, произошедшая с ней два года назад. У нее была травмирована грудная клетка, руки и ноги. Фоном шло снижение иммунитета. Похоже, что у певицы есть аутоиммунное заболевание или аллергия. В таких случаях организм ошибочно начинает бороться с самим собой. Как следствие – страдает и сердце, и легкие.
Но, судя по картам, несмотря на сегодняшний кризис, МакSим все же может выкарабкаться. Шансы на благополучный исход, вопреки мнению некоторых телеэкспертов, составляют гораздо больше, чем два процента. Но в то же время, карта «Мир», которая у нее выпала, может говорить и об обратном: избавлении человека от душевных и физических страданий.
По словам эзотерика, в любом случае ситуация со здоровьем певицы в ближайшее время не решится.
– До начала августа выхода из тяжелого состояния не видно, придется ждать, – произносит Аграфина. – Но вывести МакSим из комы все же вскоре попытаются. Осложнения будут мешать врачам, но душа певицы держится за земную жизнь, не хочет покидать тело и близких людей. В случае позитивного исхода певицу будет ждать период реабилитации, во время которого понадобятся еще несколько вмешательств врачей. Продлится восстановление артистки более года.
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