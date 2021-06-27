"Душа держится за земную жизнь!" Эзотерик рассказала, почему шансы у МакSим выше 2%

Певица МакSим продолжает бороться за свою жизнь. Более двух недель артистка находится в искусственной коме и подключена к аппарату ЭКМО, к которому прибегают только в самых тяжелых случаях.

А тем временем окружение и фанаты МакSим не перестают задаваться вопросом: чем певица могла притянуть к себе это состояние. Ответить на него в беседе с Sobesednik.ru попыталась таролог Аграфина Щербинина.

По словам нашего эксперта, 2021-ый сам по себе для Марины Абросимовой (настоящее имя МакSим) должен был стать годом испытаний.

– По китайскому календарю она родилась в год черной водяной свиньи, – говорит Аграфина, – если 2020-й был для МакSим достаточно подъемным, так как она находилась под защитой своего тотема, то в этом году ее удача и везение пошли на спад. Ей стоило поберечь себя. Но жизнь публичных личностей сильно энергозатратна.

Отдельно стоит отметить, что артистке стало очень плохо спустя пять дней после ее дня рождения. В жизни каждого человека сорок дней до и после дня рождения считаются очень опасными, так как энергии снижаются и мы, словно новорожденные, начинаем жизнь с нуля. День рождения – это точка отсчета биоритмов.