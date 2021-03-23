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Александр Буйнов: Секс в жару прекрасен!

На днях певец впервые вышел в свет – появился на очередном музыкальном фестивале. Музыкант оправился после перенесенного коронавируса

Фото: Агентство «Москва»

Александр Буйнов

Артист рассказал, как занимался интимом с девушкой в душном номере без кондиционера

Выглядел Буйнов бодро: общался с коллегами, шутил с журналистами. И рассказывал, что ковид оказался для него нелегким испытанием.

– Будто на тебя надевают мешок, наполняют его пылью и заставляют дышать, – объясняет свои ощущения певец. – А по бокам бьют тебя лопатой!

Буйнов заразился коронавирусом вместе с женой Алёной. Певец не скрывает: инфекцию в семью принес он.

– Я сделал прививку от ковида еще в марте, – рассказывает артист. – Но у меня было очень мало антител – всего 19. А к маю стало уже 6! Антитела таяли на глазах. Мне нельзя было выходить в тусовку. А я поехал на юг – был в жюри детского конкурса. Дети – красивые, хорошенькие – меня и заразили. Они сами не болеют, но где-то хватают и заражают родителей и тех, с кем общаются. В результате у меня было 11-процентное поражение легких. А вот моя супруга Алёнка перенесла тяжелее. У нее было поражено 30 процентов легких.

Буйнова с женой лечили в ковидном госпитале.

– Алёнка так-то освободила меня от всех обязанностей по дому, – делится певец. – Она, когда я хочу что-то сделать своими руками, постоянно говорит: «Зачем тебе это надо? Куда ты лезешь? Не занимайся этим!» В этом плане я – классический подкаблучник. Это, кстати, удобно. Вся ответственность как с гуся вода, поскольку жена всем сама занимается: находит электриков, сантехников, строителей. Но порой хочется сделать что-то и самому… А там, в ковидном госпитале, я получал удовольствие даже от того, что заправлял постель себе и жене.

Буйнов уверяет, сейчас он уже пришел в себя: активно выступает, выгуливает любимую собаку и не забывает об интимной жизни.

– Вспомнил случай, когда много лет назад мы выступали с ансамблем «Веселые ребята» в Астрахани, – рассказывает певец. – В нашей гостинице не было кондиционера. В номере – только вентилятор. 3–4 концерта в день. Мы познакомились с девчонками. И развлекались в гостиничном номере. Секс в жару – прекрасен! Помню, потом на концерте наш конферансье шел за кулисы, вытирал со лба пот и говорил: «Кто сегодня будет заниматься сексом, надо ставить памятник!»

Рубрика: Шоу-бизнес

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