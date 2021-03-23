"Абдулов не дорожил женщинами"
Актер Александр Абдулов известен не только своими яркими ролями в кино, но и головокружительными романами. Вот уже тринадцать лет как артиста нет с нами, а до сих пор появляются женщины, которые рассказывают про свои любовные связи с Абдуловым
Тайны открывает внебрачный сын артиста
Недавно всплыла еще одна история, вследствие которой на свет появился ребенок.
Сергей Шиподько во всеуслышание объявил, что он является внебрачным сыном Александра Гавриловича. Мама Сергея состояла со знаменитостью в интимной связи. На тот момент Абдулову было всего двадцать лет, а Нина Шиподько была на три года старше своего кавалера. Актер не признал ребенка и никогда ему не помогал. В памяти Нины остались лучшие воспоминания об актере, которыми она порой делилась с самыми близкими людьми.
Мы сидим с Сергеем Шиподько на его уютной кухне в Петербурге, куда он меня любезно пригласил.
– Вот эта самая кухня, – рассказывает Сергей, разливая по кружкам чай. – Мне кажется, что у моей мамы никого больше, кроме этого мужчины, и не было. Понимаете, она была не из тех женщин, которые берут за горло и ведут под венец: а с Абдуловым именно так и надо было поступить, ведь некоторым дамам удалось его сделать семейным человеком. Настоящие его подруги никогда пиариться не будут, они самодостаточны, им это не нужно. Мои дядьки имели в те годы вес в Краснодарском крае, куда частенько Абдулов летал развлекаться на денек-другой. Вот, собственно, завсегдатаи его компаний и делились потом впечатлениями. Правда, многих в девяностые забрали и эти ребята все тайны унесли с собой. Представьте, Абдулову было интересно общаться с такими залихватскими парнями. Он был в душе игрок. Помните фильм «Гений», где Абдулов снялся в главной роли? В этой картине он сыграл самого себя, все время был на нерве, рисковал, пылко любил.
– Сергей, а каким Александр остался в памяти вашей мамы?
– Он был как на шарнирах, все время бежал куда-то. Мама была его на три года старше. Когда она обрела подруг в Ленкоме, те ей по доброте душевной рассказывали про любимчика Шуру. Когда Ленком бывал в Ленинграде, они непременно к нам заходили. «Сашка как актер, – делились они с мамой своими впечатлениями, – так себе. Берет своей харизмой, бабы идут на него посмотреть, поэтому на спектаклях с его участием всегда полный аншлаг». Когда Абдулов приезжал в Ленинград, к сыну особо не стремился, мчался в «Европейскую» или в подпольные казино, которых в нашем городе было не меньше, чем в Одессе.
– Ваша мама переживала, что они не общаются? Она пыталась выйти с ним на связь?
– Может, и пыталась, этого я не могу сказать. Но переживала, конечно. Тогда еще не было мобильных телефонов, и она часто уютно устраивалась в прихожей и сплетничала с подругами про знаменитостей. До меня доносились обрывки разговоров. Я видел, как мама переживала первое время, когда слышала, что Абдулов встречался с какой-то гримершей или костюмершей. Он любил не с актрисами романы крутить, а с дамами из различных театральных и киноцехов. Мне мама как-то сказала, что в отношениях с женщинами он тоже был игрок, его часто интересовал не конечный результат, а прелюдия отношений. Абдулов не дорожил женщинами. Едва доведет до ресторана, заметит, что она с ним готова идти дальше, и сливается, не оставляя шансов на дальнейшее общение. Они обрывали телефоны Ленкома, осаждали вход, а он ускользал с черного хода, игнорировал поклонниц и тем самым получал удовольствие.
– А как же Ирине Алферовой удалось с ним так долго прожить? Он ведь взял ее с ребенком, а при этом своего ребенка бросил... Что-то тут не вяжется.
– Поймите, Абдулов любил все лучшее и яркое. Вот опять же, по словам моих дядек, краснодарских авторитетов, в закрытые места в Сочи, куда он летал поиграть, привозили девочек, он выбирал из них самых красивых. Не всегда он мчался с девицами в номера, часто просто гулял с ними ночью по набережной. Он был романтиком. Алферова на тот момент считалась самой красивой актрисой в Советском Союзе, и понятно, что она должна была принадлежать только ему. Но здесь все выиграли, пара была великолепная. Но и, конечно, повезло ему с Юлией, она родила ему дочь, хотя после смерти Александра Гавриловича у них со свекровью были семейные споры. А вот Ксения, дочь Алферовой, ездила к бабушке регулярно со своим мужем Егором. Ксения – хорошо воспитанная девочка.
– По словам друзей, Абдулов был щедрым человеком, но как так получилось, что он вам не помогал?
– Думаю, может, мама не приняла от него сразу помощь, а потом он больше не предложил из гордости. Известно, что Александр Гаврилович поддерживал многих молодых актеров, давая им деньги в долг безвозмездно, помогал устроиться с жильем. «Не позорь меня, – говорил каждый раз Гаврилович, когда молодой артист пытался ему вернуть долг. – Разбогатеешь – отдашь». «Да бросьте, какие мелочи» – была любимая фраза Абдулова.
– Вы делали тест ДНК с родственниками Абдулова?
– Да, но он не подтвердился, потому что я делал с дальней родней. Мне подсказали, что тест надо делать с родной дочерью актера Евгенией. Но Женя еще несовершеннолетняя, а вдова Абдулова Юлия меня игнорирует. Но можно хотя бы выйти со мной на связь. В конце концов, я не человек с улицы, меня многие в Питере знают, у меня есть свой театр, своя музыкальная группа. Я уверен, что Абдулов – мой отец. Вы посмотрите даже невооруженным глазом, как я похож на своего деда Гавриила Даниловича, отца Александра. Даже эксперты-физиогномисты сходятся во мнении, что у нас есть общие черты. Поймите, мне ничего от родственников Александра Гавриловича не нужно. Всю жизнь мама воспитывала меня сама, тратила на меня всю свою любовь, работала не покладая рук. Правда, мы ни в чем с ней не нуждались. Помогали мои дядьки, они слыли, как я уже говорил, людьми зажиточными. Дядьки, кстати, хотели разобраться с Абдуловым, приехать в Москву и начистить ему физиономию, но моя мама не позволила этого сделать. Через редакцию «Желтой газеты» я хочу обратиться к последней супруге Александра Абдулова: Юлия, выйдите, пожалуйста, со мной на связь, мне есть что вам рассказать! Давайте пообщаемся без прессы.
– Сергей, вы чувствуете, что в вас течет кровь Абдулова? Может, какие-то привычки от него передались?
– Понимаете, мне был знак, что это мой родной человек. Абдулов ушел 3 января 2008 года, накануне я видел жуткий сон, который оказался вещим. Я запомнил этот день на всю жизнь, мы были в конце 2007-го – начале 2008 года в Карелии, весело проводили новогодние каникулы. Однажды просыпаюсь я оттого, что у меня полный рот крови, сплюнул, никакой крови нет, а привкус будто присутствует. Оказывается, мне приснился сон, что у меня выпали коренные зубы, да с такой болью. Мне рассказали, что я во сне кричал. «Кто-то свой уйдет», – сказала мне мама, когда я поделился с ней своим ночным видением. На следующий день, приехав в город, мы включили телевизор и поняли, что Абдулова больше нет. Вот тогда я впервые и задумался, что зря спасовал. Не поговорил с ним. До сих пор себя в этом виню, но на все, как известно, промысел Божий.
Рубрика: Шоу-бизнес