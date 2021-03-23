– Ваша мама переживала, что они не общаются? Она пыталась выйти с ним на связь?

– Может, и пыталась, этого я не могу сказать. Но переживала, конечно. Тогда еще не было мобильных телефонов, и она часто уютно устраивалась в прихожей и сплетничала с подругами про знаменитостей. До меня доносились обрывки разговоров. Я видел, как мама переживала первое время, когда слышала, что Абдулов встречался с какой-то гримершей или костюмершей. Он любил не с актрисами романы крутить, а с дамами из различных театральных и киноцехов. Мне мама как-то сказала, что в отношениях с женщинами он тоже был игрок, его часто интересовал не конечный результат, а прелюдия отношений. Абдулов не дорожил женщинами. Едва доведет до ресторана, заметит, что она с ним готова идти дальше, и сливается, не оставляя шансов на дальнейшее общение. Они обрывали телефоны Ленкома, осаждали вход, а он ускользал с черного хода, игнорировал поклонниц и тем самым получал удовольствие.

– А как же Ирине Алферовой удалось с ним так долго прожить? Он ведь взял ее с ребенком, а при этом своего ребенка бросил... Что-то тут не вяжется.

– Поймите, Абдулов любил все лучшее и яркое. Вот опять же, по словам моих дядек, краснодарских авторитетов, в закрытые места в Сочи, куда он летал поиграть, привозили девочек, он выбирал из них самых красивых. Не всегда он мчался с девицами в номера, часто просто гулял с ними ночью по набережной. Он был романтиком. Алферова на тот момент считалась самой красивой актрисой в Советском Союзе, и понятно, что она должна была принадлежать только ему. Но здесь все выиграли, пара была великолепная. Но и, конечно, повезло ему с Юлией, она родила ему дочь, хотя после смерти Александра Гавриловича у них со свекровью были семейные споры. А вот Ксения, дочь Алферовой, ездила к бабушке регулярно со своим мужем Егором. Ксения – хорошо воспитанная девочка.

– По словам друзей, Абдулов был щедрым человеком, но как так получилось, что он вам не помогал?

– Думаю, может, мама не приняла от него сразу помощь, а потом он больше не предложил из гордости. Известно, что Александр Гаврилович поддерживал многих молодых актеров, давая им деньги в долг безвозмездно, помогал устроиться с жильем. «Не позорь меня, – говорил каждый раз Гаврилович, когда молодой артист пытался ему вернуть долг. – Разбогатеешь – отдашь». «Да бросьте, какие мелочи» – была любимая фраза Абдулова.

– Вы делали тест ДНК с родственниками Абдулова?

– Да, но он не подтвердился, потому что я делал с дальней родней. Мне подсказали, что тест надо делать с родной дочерью актера Евгенией. Но Женя еще несовершеннолетняя, а вдова Абдулова Юлия меня игнорирует. Но можно хотя бы выйти со мной на связь. В конце концов, я не человек с улицы, меня многие в Питере знают, у меня есть свой театр, своя музыкальная группа. Я уверен, что Абдулов – мой отец. Вы посмотрите даже невооруженным глазом, как я похож на своего деда Гавриила Даниловича, отца Александра. Даже эксперты-физиогномисты сходятся во мнении, что у нас есть общие черты. Поймите, мне ничего от родственников Александра Гавриловича не нужно. Всю жизнь мама воспитывала меня сама, тратила на меня всю свою любовь, работала не покладая рук. Правда, мы ни в чем с ней не нуждались. Помогали мои дядьки, они слыли, как я уже говорил, людьми зажиточными. Дядьки, кстати, хотели разобраться с Абдуловым, приехать в Москву и начистить ему физиономию, но моя мама не позволила этого сделать. Через редакцию «Желтой газеты» я хочу обратиться к последней супруге Александра Абдулова: Юлия, выйдите, пожалуйста, со мной на связь, мне есть что вам рассказать! Давайте пообщаемся без прессы.