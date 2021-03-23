Сегодня, в 15:09

Дима Билан в суде примирился со своим зятем

Скандальный процесс из-за гостиничного бизнеса прекращен.

Фото: Global Look Press

Бабушкинский районный суд Москвы прекратил производство по иску певца Димы Билана к супругу своей старшей сестры Елены Геннадию Зимину-Белану, сообщили Sobesednik.ru в инстанции.

— Истец отказался от иска, - сказали в суде.

Конфликт между Биланом и его зятем произошел в 2020 году. Тогда певец подал иск с требованием вернуть долг, общая сумма которого составляет 19,5 млн рублей. По данным СМИ, исполнитель дал в долг своему родственнику для развития мини-отеля в Коломне. Однако дело впоследствии якобы стало убыточным, а возвращать взятую сумму Зимин-Белан не спешил. Поэтому его шурин подал иск в суд.

Изначально Билан требовал вернуть 19,5 млн рублей, но потом увеличил сумму с учетом процентов.

Билан редко рассказывает о своей личной жизни. СМИ сообщали, что у него две сестры: старшая Елена — дизайнер создающая коллекции одежды бренда BELAN, младшая Анна — певица, выступающая под псевдонимом Otana. 

Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 5 дней назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 6 дней назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 1 неделю назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 1 неделю назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Шоу-бизнес 6 часов назад

"Макеева – главная жертва": экс-жену Малькова призвали сесть за стол переговоров

Шоу-бизнес 7 часов назад

"Юля и Лена в этом не участвуют!" Продюсер t.A.T.u – о намеченном на осень трибьюте группы

Культура и ТВ 7 часов назад

Меньшов не хотел умирать: Сафронов рассказал о последнем разговоре с режиссером

Культура и ТВ 10 часов назад

Культурный навигатор: Игорь Бутман на большом экране, Максим Аверин на гастролях

Культура и ТВ 17 часов назад

Вдова Баталова о Меньшове: Они с Лёшей часто обсуждали сценарий продолжения "Москва слезам не верит"

Культура и ТВ 21 час назад

"Клара и Солнце": герои, трусы, роботы, люди

Культура и ТВ 23 часа назад

Анатолий Вассерман: Меньшов шёл против мнения околотворческой тусовки

Туризм 1 день назад

Роспотребнадзор объяснил правила въезда в Россию из Абхазии при новой волне пандемии

Культура и ТВ 1 день назад

Москва слезам не верит: вспоминая главную киноленту Владимира Меньшова

Шоу-бизнес 1 день назад

Минск просит у Кремля выдать ему для уголовного наказания певицу Агурбаш

Туризм 1 день назад

Шопинг а Анталье: маски, низкие цены и хороший выбор

Шоу-бизнес 1 день назад

"Нахожусь как в плену!": вакцинированный Джигарханян в Москве столкнулся c большой проблемой

Культура и ТВ 1 день назад

"Ушла эпоха доброго кино": звезды и поклонники провожают Владимира Меньшова

Шоу-бизнес 1 день назад

"Юлечка, сердцем плачем". Цискаридзе, Чурикова, Боярская и другие звезды утешают дочь Меньшова после ухода отца

Шоу-бизнес 1 день назад

«Следы крови и разбитая посуда»: из-за сестры Билана подрались актеры

Культура и ТВ 1 день назад

"Выгнать его из страны": россияне набросились на Богомолова из-за трансгендера в спектакле

Культура и ТВ 1 день назад

Владимир Меньшов умер от последствий коронавирусной инфекции

Шоу-бизнес 1 день назад

Маргарита Суханкина: Самый страшный враг – это бывший друг

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика