Дима Билан в суде примирился со своим зятем

Бабушкинский районный суд Москвы прекратил производство по иску певца Димы Билана к супругу своей старшей сестры Елены Геннадию Зимину-Белану, сообщили Sobesednik.ru в инстанции.

— Истец отказался от иска, - сказали в суде.

Конфликт между Биланом и его зятем произошел в 2020 году. Тогда певец подал иск с требованием вернуть долг, общая сумма которого составляет 19,5 млн рублей. По данным СМИ, исполнитель дал в долг своему родственнику для развития мини-отеля в Коломне. Однако дело впоследствии якобы стало убыточным, а возвращать взятую сумму Зимин-Белан не спешил. Поэтому его шурин подал иск в суд.

Изначально Билан требовал вернуть 19,5 млн рублей, но потом увеличил сумму с учетом процентов.

Билан редко рассказывает о своей личной жизни. СМИ сообщали, что у него две сестры: старшая Елена — дизайнер создающая коллекции одежды бренда BELAN, младшая Анна — певица, выступающая под псевдонимом Otana.