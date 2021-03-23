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«Следы крови и разбитая посуда»: из-за сестры Билана подрались актеры

Девушка стала причиной серьезной драки

Родная сестра Димы Билана Анна Белан, выступающая под псевдонимом OTANA, продолжает штурмовать российский шоу-бизнес. На днях она сняла второй клип на песню "Fumari". Ролик посвящён сложностям в любовных отношениях. Речь в нём идёт о расставании, где отношения двух людей рвутся навсегда, а главная героиня начинает новую жизнь, переживая этот сложный период. Как выяснили корреспонденты Sobesednik.ru шекспировские страсти разыгрались не только в клипе.

Юная артистка Анна Белан покорила своей красотой всю мужскую часть съёмочной группы. Актёры Виталий Федорин и Алексей Шаранин, сыгравшие в клипе молодого человека Анны и его друга, не смогли решить между собой, кому же достанется начинающая звезда, и устроили драку за сердце дамы. Как рассказала сама Анна, в момент потасовки она находилась в своей гримёрке. Вдруг услышала крики, после чего сразу выбежала посмотреть, в чём дело.

-Когда я выбежала из гримёрки, увидела осколки посуды на полу, следы крови и дико испугалась. Я не понимала, что происходит. Первой мыслью было - забежать обратно к себе, закрыться и ждать помощи, - рассказала Анна.

Как позже выяснилось, Виталий Федорин, сыгравший в клипе роль молодого человека Ани, остался неравнодушен к своей партнерше по площадке и всячески оказывал ей знаки внимания: пытался приобнять, не отходил от неё даже во время перерывов, приносил кофе.

Алексей Шаранин, который сыграл друга главного героя, решил узнать, с чем связано такое внимание актера к певице. И тут выяснилось, что не один Виталий неровно дышит к артистке.

- Я познакомился с Аней только на съёмках и сразу понял - она та, без кого я не мыслю своё будущее, - рассказывает Алексей. - Весь день я не сводил с неё глаз, боялся подойти. Я очень робкий человек сам по себе. В клипе я играю друга Виталия. За несколько часов съёмок мы сдружились, общались в перерывах, рассказывали какие-то байки. И в момент разговора он бросил такую фразу, что ему понравилась Аня, хочет пригласить её куда-нибудь. И вот тут я напрочь забыл про свою робость и решил "отвоевать" Аню. В общем, слово за слово, и вот нас уже разнимает охрана. В порыве злости схватил тарелку с барной стойки и ударил ей Виталия. Ему удалось увернуться. Тогда я просто схватил его за кофту и ударил о стену.

Виталий упал на пол, задев софиты рукой. Молодой человек ударился головой и рассёк руку. К счастью, травма оказалась незначительной.

На площадке было много парней из съёмочной группы. Они быстро разняли конфликт и развели ребят по разным углам. Если бы не они, неизвестно, чем это всё могло бы закончиться.

Теги: #белан, #Билан

Рубрика: Шоу-бизнес

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