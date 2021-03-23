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Минск просит у Кремля выдать ему для уголовного наказания певицу Агурбаш

В мае против певицы Анжелики Агурбаш было заведено два дела по статьям Уголовного кодекса Беларуси

Фото: Global Look Press

Анжелика Агурбаш

В мае против певицы Анжелики Агурбаш было заведено два дела по статьям Уголовного кодекса Беларуси. За оскорбление президента Лукашенко и за разжигание социальной розни.

В июне от Беларуси в Генпрокуратуру России поступил запрос с требованием выдать им деятельницу шоу-бизнеса, чтобы привлечь ее к ответственности.

«В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в официальном обращении генпрокуратуры Беларуси в Телеграме.

Певица активно поддерживала массовые акции протеста в Беларуси с августа, когда ЦИК вновь объявил победителем голосования на президентских выборах Александра Лукашенко, якобы тот набрал более 80% голосов.

Представитель звезды сообщила, что Агурбаш знает о ее преследовании на родине, но у певицы имеется российское гражданство. 

«Анжелика находится в России, естественно. Она в курсе, естественно, всех событий, она знает, по каким статьям ее обвиняет генеральная прокуратура Белоруссии», – цитирует «РИА Новости» представительницу артистки.

О том, есть ли у Агурбаш на сегодняшний день гражданство Беларуси, собеседница агентства не смогла дать ответ.

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