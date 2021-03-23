"Как правило, заканчивается это плачевно": Куда исчез майор из "Убойной силы"?

Летом 2018 года Евгения Леонова-Гладышева нашли бездыханным на одной из улиц Санкт-Петербурга. Причины случившегося до сих пор неизвестны. Увечье, полученное артистом при загадочных обстоятельствах, и его исчезновение многих обеспокоили.

Наша справка

Евгений Леонов-Гладышев сыграл оперативника Васю Векшина в фильме «Место встречи изменить нельзя» и майора из сериала «Убойная сила», запомнившегося по фразе «едрён-батон». Снялся более чем в 100 фильмах.

Мне позвонили питерские актеры, сообщив, что собирают деньги на лечение Евгения Леонова-Гладышева. От Елены, жены Евгения Борисовича, узнала, что ее муж поправляется, речь восстанавливается, моторика постепенно приходит в норму, а средствами помогают два фонда, актер Александр Панкратов-Черный и семья Михаила Боярского. Я пообещала Елене кинуть клич через прессу, чтобы и другие сограждане помогли семье в нелегкой ситуации. Елена согласилась. Но каково было мое удивление, когда после выхода статьи она обрушила на меня весь гнев своей критики.

– Что, не знаете, как нам помочь? Отстаньте от нас! – вспылила Елена и бросила трубку.

Друзья Леонова-Гладышева рассказали, что Елена просит о помощи, но хочет ее получить почему-то инкогнито, не желая огласки, подозревая всех в том, что ее хотят обмануть и нажиться на громком имени несчастного больного.

Артист Марк Горонок решил провести собственное расследование и понять, почему жена артиста лишила того возможности общаться с друзьями.

– Я полгода пытаюсь связаться с дядей Женей, но тщетно, – говорит Марк. – Моя бывшая жена Анна общалась с Еленой, они договорились о встрече, которая так и не состоялась. Елена не допустила нас к дяде Жене даже на его день рождения 24 января – ему исполнилось 69 лет. Я приезжал несколько раз к ним домой, но безуспешно. Соседи рассказали, что иногда артист выходит погулять рядом с домом и обычно сидит в своем автомобиле абсолютно один. Я решил эту странную ситуацию взять под контроль.

– Марк, в итоге вы встретились с Евгением Борисовичем?

– Встретился. Несколько дней ждал дядю Женю у его дома в одном из спальных районов Петербурга. В один из дней он вышел из парадной и медленно пошел к своей машине. «Евгений Борисович, здравствуйте, вы меня узнали? Я – Марк Горонок». Он задумался и ответил: «Ну, как же, как же! Конечно, помню тебя! Что хотел, дорогой?»

Речь дяди Жени была замедленна, он часто задумывался. На вопрос о его здоровье он протяжно ответил: «Ничего, помаленьку». «Дядя Женя, вам помощь нужна?» – «Помощь всегда нужна в моей ситуации», – улыбнувшись, ответил он. И как-то даже посветлел.

Я сказал ему, что хочу быть полезным, но его жена ни с кем не хочет общаться, гонит всех прочь.

– И как Евгений Борисович отреагировал на это?

– «Странно, – сказал он. – Ничего не понимаю... Леночка – прекрасная женщина и очень общительный человек. Знаешь что, а позвони мне сегодня вечером, мы всё обсудим».

Как мы и договаривались, я позвонил, но звонок был сброшен. Пытался писать СМС, но, похоже, меня заблокировали. Не нравится мне эта история, ой не нравится! Всё это напоминает схему, когда актеров ограждают от друзей, провоцируют конфликты с детьми... и как правило, заканчивается это плачевно. Мне так и неясно, какую роль в судьбе дяди Жени играет его супруга и почему она никого к нему не подпускает? Я заметил, что Евгений Борисович явно нуждается в людях и человеческом общении. Зачем же этого лишать, тем более человека творческого?

– А Евгений общается со своим сыном Артемом?

– Разумеется. Ходили слухи, что они в плохих отношениях. Поговаривают, что сынок присвоил деньги отца, которые предназначались для реабилитации. Но дядя Женя, опустив голову, сказал, что, если нужно, они всегда с ним могут связаться. Я заметил, что он погрустнел.