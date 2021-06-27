Юлия Лебеда: "Лазарева уважаю как артиста, как человека – нет!"

Мы встретили Юлию на презентации нового клипа бывшей участница группы «Девчата» певицы Lesya Kir. Как оказалось, Лебеда больше не будет оценивать участников в популярном телепроекте.

- На данный момент я нахожусь в творческой коме, у меня висят несколько заказов на написание песен. Пошел какой-то спад в творческом плане, - отвечает Лебеда на наш вопрос о том, чем она сейчас занимается.

- Сколько сезонов вы были в проекте?

- Я была на проекте два с половиной сезона, шла туда участницей, но меня попросили быть в числе членов жюри. А с последнего сезона меня попросили уйти. Продюсер мне сказал: «Мы с вами прощаемся». Да, так бывает. Именно после этого у меня появилась апатия ко всему. Вся эта несправедливость, зависть, нетерпимость к людям, у которых есть свое мнение, привели к тому, что я больше не в проекте.

- Это из-за того, что вы якобы уснули во время выступления одного из участников?

- Я не спала! Во- первых, мне не понравился участник. Ко всему прочему, меня посадили на самый верх, хотя я говорила, что мне оттуда ничего не видно и не слышно. И вот, во время выступления, а оно было последним, я уже сидела поникшая, положив голову на руки, пыталась что-то разглядеть, и не заметила, как все члены жюри встали. Когда я осознала, что я одна не встала, поняла, что мне конец. Так и получилось. Мне было очень обидно, для меня произошедшее стало показателем лицемерия, которым пропитан шоу-бизнес.

- А как повел себя Сергей Лазарев, который часто эмоционально высказывается, когда кто-то не встает на хорошем номере?

- Как раз он и кричал, что таким экспертам, как я, не место в проекте.

- С его подачи вас убрали?

- И с его тоже. Я его уважаю, как артиста, но как человека – нет. Он показал себя во всей красе, убедил меня в том, что на его счет я не ошибалась.

- Коллеги с проекта вас поддержали?

- Очень многие меня поддержали, даже писали продюсеру, собирали подписи, говорили, что я заслуживаю там быть, в отличие от многих. К самому шоу у меня не осталось никакого негатива, я очень любила это место, ведь участвовала в судьбах людей.