Станислав Бондаренко: Поцелуи в кино настоящие
На "Первом канале" идет показ многосерийной мелодрамы "Большое небо". Мы поговорили с исполнителем главной роли Станиславом Бондаренко о проекте, интимных сценах в кино и об отношении к этому его супруги.
– «Большое небо» – это мелодрама, события которой происходят в 1978 году. Мой персонаж, пилот Виктор Чертков, предстает перед зрителем как пилот от бога, но он – человек с изрядной долей разгильдяйства. Он любит женщин, свободу, хотя и женат. В какой-то момент появляется девушка, в которую он влюбляется по-настоящему. Ситуация осложняется тем, что девушка эта – сестра его друга и напарника. Виктор – не отрицательный персонаж, при всей своей слабости по отношению к женщинам он верный друг и порядочный человек.
– Как вы вживались в роль летчика, кто пилотировал самолеты на съемках?
– Все воздушные трюки, безусловно, были выполнены пилотами с очень большим стажем и налетом часов. Конечно же у меня возникло желание самому сесть за штурвал. Я этого очень хотел, и это произошло, но не в кино. Год назад на день рождения поклонники подарили мне полет на самолете, где я мог исполнять работу второго пилота. А командир экипажа неожиданно предложил сесть в его кресло и в процессе полета руководил моими действиями. Правда, самолет был небольшой и посадку осуществил сам командир экипажа.
– Когда артистов спрашивают, не ревнуют ли их любимые к поцелуям на площадке, они часто отвечают, что в кино целуются не по-настоящему. Так ли это?
– Актерская профессия – это достоверность. Та же история и с поцелуями – все по-настоящему.
– А жена как относится к вашей профессии? Большинство ваших ролей не обходится без интимных сцен...
– Адекватно и мудро, ведь это работа. Даже скучно бывает порой, – смеется Станислав.
«К таким моментам не надо относиться, как к личному, – говорил и ранее Бондаренко на телевидении. – Да, Аурика как-то сказала: «Мне не очень приятно смотреть», но она же не устраивает скандалов. Это работа. Иной раз даже говоришь на площадке партнерше: «Ничего личного».
– Как провели время самоизоляции?
– Пандемию провели всей семьей и очень весело, ведь папа наконец оказался дома. Это было огромным плюсом, появилось время насладиться семьей. Работа, к счастью, в пандемию также не прекращалась.
– У вас давно миллионы поклонниц. Сейчас, уже трижды папе, внимания не стало меньше?
– Я, как правило, директ почти не читаю, но все же иногда заглядываю. Поклонники очень много пишут.
Теги: #Первый канал, #Большое небо
Рубрика: Шоу-бизнес