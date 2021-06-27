Станислав Бондаренко: Поцелуи в кино настоящие

– Как вы вживались в роль летчика, кто пилотировал самолеты на съемках?

– Все воздушные трюки, безусловно, были выполнены пилотами с очень большим стажем и налетом часов. Конечно же у меня возникло желание самому сесть за штурвал. Я этого очень хотел, и это произошло, но не в кино. Год назад на день рождения поклонники подарили мне полет на самолете, где я мог исполнять работу второго пилота. А командир экипажа неожиданно предложил сесть в его кресло и в процессе полета руководил моими действиями. Правда, самолет был небольшой и посадку осуществил сам командир экипажа.

– Когда артистов спрашивают, не ревнуют ли их любимые к поцелуям на площадке, они часто отвечают, что в кино целуются не по-настоящему. Так ли это?

– Актерская профессия – это достоверность. Та же история и с поцелуями – все по-настоящему.

– А жена как относится к вашей профессии? Большинство ваших ролей не обходится без интимных сцен...

– Адекватно и мудро, ведь это работа. Даже скучно бывает порой, – смеется Станислав.

«К таким моментам не надо относиться, как к личному, – говорил и ранее Бондаренко на телевидении. – Да, Аурика как-то сказала: «Мне не очень приятно смотреть», но она же не устраивает скандалов. Это работа. Иной раз даже говоришь на площадке партнерше: «Ничего личного».

– Как провели время самоизоляции?

– Пандемию провели всей семьей и очень весело, ведь папа наконец оказался дома. Это было огромным плюсом, появилось время насладиться семьей. Работа, к счастью, в пандемию также не прекращалась.

– У вас давно миллионы поклонниц. Сейчас, уже трижды папе, внимания не стало меньше?

– Я, как правило, директ почти не читаю, но все же иногда заглядываю. Поклонники очень много пишут.