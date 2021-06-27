Марк Горонок: У нас с женой был умопомрачительный секс!

Звезда культовых фильмов официально развелся со своей женой Анной, с которой прожил в официальном браке более пяти лет. Пару развели по обоюдному согласию. Пятилетняя дочь бывших супругов – Лиза – осталась жить с мамой.

«Ну, вот и всё, я снова жених», – сказал Марк, выйдя из здания суда, и улыбнулся. Тут же он вызвал бывшей жене такси и, любезно открыв дверцу машины, отправил ее домой.

– Аня не ожидала, что я приду разводиться, она думала, что всё это шутки, – делится Горонок. – Но видят небеса: я делал всё возможное для нашего перемирия. Однако Анечка не переставала искать поводы для скандалов. Ничего страшного, найдет себе другого мужа для удовлетворения своих испанских страстей, а я найду спутницу жизни и хорошего друга.

– Марк, когда поняли, что с Анной друг другу не подходите?

– А кто вам сказал, что мы не подходили друг другу? Всё было нормально, если бы не ее слишком эмоциональный нрав. Не забывайте, что именно Анна родила мне единственного моего ребенка, великолепную дочь Лизу. Благодаря ей в 42 года я впервые стал отцом. Анна во всем хороша, у нас с женой был умопомрачительный секс, но дело же не только в нем.

– С какой из своих женщин вы были по-настоящему счастливы?

– Ни с какой. С первой женой Софией наши отношения как вспыхнули, так и погасли. Вторая жена Вера была сама ребенком, созданным для счастья. Девчушка была на 15 лет меня младше. Кстати, с тех пор я зарекся брать в жены молодых. Я и жениться на ней не хотел, даже пытался объяснить, что у нас большая разница в возрасте. «Мне нужна семья, – говорил я этой девоньке. – А тебе нужны отдых и дискотеки, которые я уже прошел вдоль и поперек».

А счастливым я ощутил себя 16 марта 2016 года, когда стал отцом. Мои родители – Михаил Давыдович и Галина Сергеевна – во внучке души не чают. Я еще надеюсь подарить им внука. С Анечкой хотели это сделать, но, видимо, не судьба, а там уже как Богу будет угодно, посмотрим.

– Самые долгие отношения сколько продлились?

– Самый долгий для меня союз с Лилей продлился 12 лет, но за это время мы не дошли до загса. Всё некогда было. Она была из семьи, близкой к творческому миру, и познакомились мы случайно. Когда пришел в их семью, Варваре было два года. Я всем говорил, что это моя дочь, таковой я ее и считал. Я вложил в эти отношения душу, и для меня расставание стало большим ударом. Меня приглашали на работу в Москву, но Варенька училась в школе, уезжать из Питера не хотела, поэтому я отказывался.

– Как планируете общаться с дочкой Лизой после развода?

– Со своей Лисонькой я созваниваюсь каждый день, а выходные, если нет съемок, непременно провожу с дочкой. Иногда мчусь к Ане с Лизой на неделе. Аня по-прежнему не знает забот в плане что-то увезти-привезти. Ничего не изменилось, как покупал всё в дом для Лизы, оплачивал все расходы дочери, так и буду это делать.

– Вы ведь тоже росли в неполной семье, как часто общаетесь с отцом?

– Родители мои, как мудрые люди, сохранили отношения, я видел заботу матери и отца. Отец мой очень весомая фигура в мире музыки. Он очень хороший человек, всячески помогает и принимает участие в моей жизни. Папа ругает меня за мои публичные выступления. Как бы он меня ни осуждал за мои откровения, он всегда придет на помощь. А я его очень уважаю и люблю и не подведу.

А еще я написал сценарий картины «Все будет хорошо – 2», – рассказал Марк Горонок. – Не могу открыть пока всех секретов, но съемки непременно будут. Я готов к сотрудничеству и переговорам по поводу запуска съемок этого фильма. Ведь в нашей стране он многих не оставил равнодушными. Прекрасный наш Александр Викторович Збруев в хорошей форме, и он не против сниматься в продолжении этой трогательной истории. По сюжету там, конечно, есть героиня Оли Понизовой... Так что всё будет хорошо!