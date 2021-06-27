Lesya Kir: Во времена группы "Девчата" продюсер выводил нас из ресторанов за руку

- Эту песню я писала для юной девушки, - говорит о своей песне Леся. – Родители девочки решили, что песня для них слишком взрослая. Я ее не продала, решила придержать. Затем продюсер Михаил Пятышев, который работает с певицей Anivar , Михаилом Шуфутинским, Катей Лель, посоветовал мне взять эту песню. Сейчас мы с ним сотрудничаем, он верит в меня.

- Сейчас такая конкуренция, не думали об этом?

- Думала над тем, куда податься, в попсу или шансон. Пока что держу баланс, выступаю в эстрадном жанре. А в целом, я могу писать в любых жанрах, очень много пишу шансона, детских песен, дети – мои основные заказчики. Вчера, кстати, на фестивале «Муз-Тв» дети пели мою песню, я очень горжусь. Сейчас проще пробиваться, если честно. Раньше было так мало возможностей. Если вы посмотрите в интернете информацию про группу «Девчата», вы мало что найдете, нет ни фото, ни видео, сложно было что-то сохранить.

- Сейчас многие рассказывают истории о харассменте, причем, многие истории родом из 90-х, вы сталкивались с подобным?

- Было, конечно, но это касалось зрителей. Меня часто пытались унести прямо со сцены, постоянно просили у нашего руководителя отдать своих девочек. Он брал нас после выступлений за руку и вел прямо до автобуса. В те времена многие пробивались не благодаря таланту, я лично была свидетелем этого, но имен называть не могу. Нам повезло с продюсером, он всегда нас оберегал.