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Не уверена, что Илья готов пахать: Мария Погребняк ждет, когда Милохин возьмется за ум

Илья Милохин, который недавно приехал в столицу из Владивостока, решил не возвращаться в "родной" тикток-хаус

Фото: Instagram

Продюсер Ильи ждет, когда он перестанет валять дурака и возьмется за ум

Родной брат Дани Милохина – Илья – вернулся в Москву. Напомним, что недавно парень пристрастился к запрещенным препаратам. Он выехал из дома, в котором жил, и улетел к своей девушке во Владивосток. Его продюсер Мария Погребняк рассказала Sobesednik.ru о том, как сейчас обстоят дела у Ильи.

Популярность Илья получил благодаря съемкам в шоу «Пусть говорят». Там он впервые встретился с родной матерью, отказавшейся от него еще в детстве. Встреча получилась трогательной. После съемок у Ильи появилось еще больше заказов на выступления. Впрочем, испытание славой, в отличие от своего брата Дани, он не выдержал.

На днях стало известно, что Милохин вернулся в Москву. О триумфальном возвращении речь пока не идет. Мария Погребняк, продюсер Ильи, заявила, что сейчас Илье нужно расставить свои жизненные приоритеты. А уже потом думать о том, как действовать дальше.

– Да, Илья вернулся в Москву, – рассказывает Мария. – Мы с ним продолжаем общаться: недавно благодаря мне он появился на Премии МУЗ-ТВ. Но пока говорить о том, что мы работаем так, как раньше, нельзя. Сначала Илья должен сам понять, что ему нужно: хочет ли он работать и стараться быть артистом, или же ему лучше просто найти какую-то другую работу, чтобы зарабатывать деньги. Здесь уже все зависит от Ильи.

Если Милохин решит вернуться к прежней деятельности, то Погребняк готова ему помогать. Но при этом поблажек делать не собирается.

– Быть блогером – это непросто, – продолжает Мария. – Очень тяжелая профессия, которая требует максимум внимания. Блогер должен придумывать и снимать интересный контент. Работа 24 на 7, без перерыва и отдыха. На данный момент я не совсем уверена, что Илья готов пахать круглосуточно.

Несмотря на приезд в Москву, Милохин не решил вернуться в тикток-дом, в котором обитал до своего отъезда во Владивосток.

– Он сейчас живет со своей девушкой, – рассказывает Погребняк. – Они снимают квартиру. Девочка у Ильи, как я уже вам говорила, очень хорошая, умная. Она помогает ему в реабилитации. Сейчас нужно сделать все, чтобы он начал думать головой и полноценно работать, а не дурака валять. Я жду, когда он определится и поймет, чего хочет в этой жизни. Тянуть его за уши я не буду точно! Помогать – да. Сейчас у него все идет нормально: живет чистой жизнью, без запрещенных препаратов. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.

Рубрика: Шоу-бизнес

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