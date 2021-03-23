Яна Поплавская о поступке Бероева: Некоторые вещи трогать нельзя

Для актера Егора Бероева вручение премии «ТЭФИ – Летопись победы» обернулось скандалом. Артист пришел на мероприятие с желтой шестиконечной звездой на лацкане пиджака. Таким образом он выступил против принудительной вакцинации, сравнив решение властей с холокостом. Бероев на свою позицию получил неоднозначную реакцию.

Это заявление артист сделал на сцене. Он сказал, что не прививался от коронавируса. «Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком. Как мы, потомки победителей, могли это допустить?» – обратился артист к сидящим в зале.

Телеведущий Владимир Соловьев на такой выпад отреагировал жестко:

– Давайте вы – все, кто его поддерживает – объединяйтесь! Чтобы вас, сволочей, случайно не пропустить. Вы этим оскорбляете память миллионов евреев, которые погибли. А не пропустили поход в ресторан!

Не поняла поступка известного артиста и его коллега Яна Поплавская.

– Где холокост – где ковидные меры? За словом «холокост» стоит трагедия и ужас геноцида евреев. Это выглядит странно, когда уважаемый актер выходит на сцену с приклеенной звездой. Он хотел привлечь к себе внимание? О прививочной истории можно говорить иначе. Есть вещи, которые не нужно трогать. Мне кажется, Бероев просто не подумал.