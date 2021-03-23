Сегодня, в 12:47

Внук Ротару шокировал ее фанатов

София Ротару души не чает в своих внуках: 27-летнем Анатолии и 20-летней Софии. Внучка подрабатывает моделью, а Анатолий решил начать карьеру диджея. Звездная бабушка в восторге от новой деятельности внука.

Фото: Instagram

София Ротару души не чает в своих внуках: 27-летнем Анатолии и 20-летней Софии. Наследники звезды делают первые шаги во взрослой жизни. Внучка подрабатывает моделью, а Анатолий решил начать карьеру диджея. Звездная бабушка в восторге от новой деятельности внука.

На днях она разместила в своих социальных сетях выступление Толика на крупном музыкальном фестивале в Киеве. Там Анатолий, работающий под псевдонимом SHMN, выступил с одним из своих треков. Было видно, что его появление зрители, активно пританцовывая, восприняли с восторгом.

Впрочем, фанаты самой Софии Михайловны к выступлению внука отнеслись прохладно. Многие даже не могли скрыть своего удивления. «Что это?» – пишут ей поклонники. Сама София Михайловна едкие комментарии оставила без ответа.

Напомним, что сейчас артистка ведет затворнический образ жизни. 73-летняя Ротару жутко боится коронавируса, поэтому не выходит в общественные места. Благо что в ее роскошном загородном доме под Киевом есть внушительный участок, где София Михайловна любит гулять.

Теги: #Ротару

Рубрика: Шоу-бизнес

Персона
Культура и ТВ 14 часов назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 2 дня назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 дня назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 5 дней назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 5 дней назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 5 дней назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Культура и ТВ 2 минуты назад

"Порок сердца": Кравец назвала причину смерти звезды "Пусть говорят"

Туризм 27 минут назад

Хозяйку отеля в Анапе оштрафовали за выселение лесбиянок

Шоу-бизнес 30 минут назад

Долина, Басков и Носков едут на "Славянский базар в Витебске"

Шоу-бизнес 32 минуты назад

Айза и Гуф снова вместе?

Шоу-бизнес 45 минут назад

"МакSим поможет коллективная молитва!" Калашникова рассказала о лечении тяжелобольной певицы

Шоу-бизнес 1 час назад

Стас Барецкий: Я готов бесплатно отдать МакSим место на Ваганьковском кладбище

Шоу-бизнес 1 час назад

"Винтаж", Вера Брежнева, IOWA: Названы 10 артистов, которые споют хиты группы t.A.T.u.

Шоу-бизнес 3 часа назад

Шансы МакSим – 2%: Журналист, снявший фильмы о пандемии, обосновал важность вакцинации

Туризм 8 часов назад

Дневник отдыхающей: День базарный

Культура и ТВ 14 часов назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Шоу-бизнес 19 часов назад

"Кокорин рассказал жене, что было на зоне?" В сети гадают, почему футболист расстался с супругой

Культура и ТВ 23 часа назад

Антон Адасинский ушел из МХАТа после спектакля с Бузовой о Сталине

Шоу-бизнес 23 часа назад

"Непривитых начнут хватать и колоть насильно". Кто из звезд выступил против повальной вакцинации?

Культура и ТВ 1 день назад

Легендарный "1984" в необычном виде

Шоу-бизнес 1 день назад

Лидер группы "Звуки Му" Петр Мамонов находится в реанимации из-за COVID-19

Туризм 1 день назад

"Вы там совсем в край обнаглели?" Россияне возмутились пляжем для вакцинированных в Сочи

Шоу-бизнес 1 день назад

Гоген Солнцев: Нашим консервативным звездам стоит брать пример с Моргенштерна!

Шоу-бизнес 1 день назад

Вера Сотникова из больницы: «Надеюсь, все будет хорошо!»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика