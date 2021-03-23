Внук Ротару шокировал ее фанатов

София Ротару души не чает в своих внуках: 27-летнем Анатолии и 20-летней Софии. Наследники звезды делают первые шаги во взрослой жизни. Внучка подрабатывает моделью, а Анатолий решил начать карьеру диджея. Звездная бабушка в восторге от новой деятельности внука.

На днях она разместила в своих социальных сетях выступление Толика на крупном музыкальном фестивале в Киеве. Там Анатолий, работающий под псевдонимом SHMN, выступил с одним из своих треков. Было видно, что его появление зрители, активно пританцовывая, восприняли с восторгом.

Впрочем, фанаты самой Софии Михайловны к выступлению внука отнеслись прохладно. Многие даже не могли скрыть своего удивления. «Что это?» – пишут ей поклонники. Сама София Михайловна едкие комментарии оставила без ответа.

Напомним, что сейчас артистка ведет затворнический образ жизни. 73-летняя Ротару жутко боится коронавируса, поэтому не выходит в общественные места. Благо что в ее роскошном загородном доме под Киевом есть внушительный участок, где София Михайловна любит гулять.