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Айза и Гуф снова вместе?

Телеведущая Айза Долматова на днях сделала сенсационное заявление: после стольких лет жизни без Гуфа, второго брака и других отношений она снова сошлась с отцом ее старшего сына Сами.

Фото: Instagram

Психолог и Роза Сябитова – о скандале в семье Долматовых

Казалось бы, история Айзы подобна сказке, но не все так просто: розовая пыль рассеялась, девушка третий день в слезах и депрессии переживает итог своей исповеди. Корреспондент «ЖГ» узнала, что произошло на самом деле.

Восемь лет назад телеведущая Айза Долматова развелась со своим первым мужем и отцом ее сына рэпером Гуфом. Развод был громкий. Причиной расставания стали измены и пристрастие музыканта к запрещенным веществам. После развода девушке пришлось буквально начинать жизнь сначала, и у нее получилось.

– У меня не было амбиций, я просто любила его, – рассказывала Айза. – Я тогда осталась без денег, друзей и работы. Его друзья скрывали от меня измены. Он же крутой Гуф – а я кто? Он меня так сильно в этом убедил, говорил, что я – ничтожество.

Спустя годы Айза смогла наладить общение с бывшим мужем. Каждый жил своей жизнью, девушка успела выйти второй раз замуж, родить второго сына – Элвиса, снова развестись и завести новые отношения. Не так давно отношения телеведущей снова потерпели крах.

Айза на днях сделала заявление, где рассказала о самом сокровенном. В конце монолога девушка сенсационно заявила: они с Гуфом снова вместе и хотят вместе состариться.

– Я не знаю, будем мы вместе долго или нет. Думаю, наркотиков не будет, – сказала Айза. – Алкоголь – он вроде не так много пьет. Измены? Ну, как договоримся. Я не знаю, как будет. Сейчас я хочу просто любить.

Айза казалась счастливой, но в один момент все перевернулось. Сестра рэпера выставила в сеть фото, где Гуф обнимается со своей девушкой. Поклонники не поняли происходящего, многие обвинили Айзу во лжи и желании пропиариться за счет Долматова. Айза же впала в депрессию, она плакала и рассказывала, что Гуф ее снова предал.

Приятельница Долматовой, телеведущая и актриса Натали Неведрова искренне переживает за Айзу. Девушка уверена: Долматова не тот человек, кто будет из такой ситуации устраивать шоу.

– Зная то, какая Айза чуткая девочка, которая каждую ситуацию, даже чужую, пропускает через себя, все произошедшее не может быть пиар-ходом. Ничто не может сделать так больно, как предательство близкого человека, – говорит Натали. – Мы каждый раз надеемся на то, что люди меняются, и платим за это. Я бы очень хотела защитить Айзу от нападения хейтеров, которые, как голодные собаки, ждут, когда кто-то сломается. Может, благодарных за ее открытость перед аудиторией меньше, но поддержка каждого гораздо сильнее.

Психолог Юлия Баранова: Эта ситуация не о хайпе

– Иногда женщины путают предложение о сексе с предложением вступить в отношения, – считает психолог. – В данном случае слезы девушки, ее монолог – это психологическое состояние, ведь у Айзы много эмоциональных переживаний связано с Гуфом. Она в него очень много вкладывала, спасала его, пыталась лечить, она – истинная созависимая. Ей трудно разорвать отношения, тем более что у них есть ребенок. Для нее сообщить всему миру о воссоединении – значит получить огромные чувства. И не побояться публично скинуть переписку – это доказать свои чувства.

Роза Сябитова: К чему эта жизнь напоказ?

– Дети – это базовая основа семьи, – говорит телеведущая и главная сваха страны Роза Раифовна. – Дети объединяют, ради них можно войти снова в отношения, ведь фраза «В одну реку дважды не войдешь» не является аксиомой. Всегда нужно давать шанс – а как это сделать не доверившись? Я верю в возможность заново создать семью с бывшим мужем. Как говорила моя бабушка: «Шило на мыло менять – зря время терять». Гуф ведь для Айзы не просто мужчина, он бывший муж и друг. Единственное, надо помнить, что, если ты решила выставить свою личную жизнь напоказ, готовься к последствиям. В этом вопросе – я про объединение семьи – странно делиться такой информацией с посторонними людьми. Тем более если ничего не было решено. Нельзя, как говорится, «что вижу, то и пою».

Теги: #Гуф, #Айза

Рубрика: Шоу-бизнес

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