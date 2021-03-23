Вера Сотникова из больницы: «Надеюсь, все будет хорошо!»

Несмотря на то, что ковид странствует по миру вот уже второй год, заболевших не становится меньше. Ведущая шоу «Битва Экстрасенсов» Вера Сотникова попала в больницу с коронавирусом, о чем рассказала своим поклонникам.

- Я думала, что проскочу. Кто-кто, но только не я. Ирония судьбы - собиралась в прошлый понедельник сделать первую прививку, через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и поехать на Каннский фестиваль. Ровно в понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление и т.д. Все это я пишу для вас и ради вас. Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться. Пожалуйста, прививайтесь! Даже если после прививки заболеете ( а такие случаи действительно есть), пройдёт все в легкой форме. А так… привился - и ходи спокойно, ничего не бойся. Кто мне доверяет, а я вас никогда не обманывала, поверьте, я хочу только добра, здоровья и счастья всем людям. Я люблю людей. Всегда жалею их. Потому-то, знаю как иногда тяжело бывает просто жить. Но мы оптимисты и будем верить, что все самое хорошее, интересное и красивое впереди.

Мы дозвонились до Веры Сотниковой, голос у нее был уставшим, но достаточно бодрым, что нас обрадовало.

- Чувствую себя нормально, простите, говорить не очень могу..

- Страшное уже позади?

- Надеюсь, что да, спасибо вам!

Остается пожелать телеведущей здоровья, ведь многие уже не понаслышке знают, как зачастую сложно бороться с этой страшной болячкой.