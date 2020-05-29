Сегодня, в 17:28

Таисия Повалий: Мама говорила: "Басков лучше, чем твой муж!"

Певица призналась, что дуэты с Николаем записывала под допингом

Фото: Instagram

Таисия Повалий с мужем

Таисия Повалий приехала в Москву. Звезда выступила на сборном концерте, а после пообщалась с нашими корреспондентами. Призналась: несмотря на то, что она сделала прививку от ковида, лишний раз старается не выходить из своего роскошного дома в Киеве.

– Обстановка в Киеве в плане коронавируса еще не очень, – вздыхает Таисия. – Поэтому мы домой сейчас мало кого пускаем. У меня мама в возрасте, внук маленький – нам надо поберечься. Благо у нас есть все необходимое. Участок, где растут цветы, овощи и фрукты. С голода не пропадем точно!

Таисия подстраховалась: не так давно она сделала вакцину против ковида. Поэтому теперь может смело выезжать на концерты, в том числе и в Россию.

– Все прошло хорошо, без последствий, – рассказывает Таисия. – Я не боялась вакцины. Слава Богу, хвост не вырос. Наша помощница Наташа первая сделала, а потом мы за ней. Никаких симптомов, все прошло отлично.

В отличие от большинства коллег, на сокращение доходов Таисия не жалуется. Хотя не скрывает: огромным состоянием похвастать не может. Например, квартиры в Москве у нее до сих пор нет.

– Мы снимаем квартиру, – объясняет звезда. – В принципе меня все устраивает. Там есть много шкафов, гардеробная. А еще есть полочки, куда я ставлю свои награды. И хотя квартира не наша, кажется, там делалось все для проживания такой зирки (звезды. – Авт.), как я.

Свой секрет успеха звезда знает.

– Надо быть искренней: выходить на сцену и отдаваться зрителям до последней клеточки, до последней эмоции души, – говорит Повалий. – Душа должна полностью раствориться в этом концерте. Я и материал подбираю себе так же: если я заплачу, то это моя песня! Я чувствую каждое слово, каждую нотку. Когда первый раз слышу песню и она меня трогает, то я не задумываясь беру.

На сегодняшний день у Таисии десятки хитов. Особое место в репертуаре звезды занимают дуэты с Басковым. Артистка не скрывает: в свое время она просто влюбилась в Николая.

– Я Колю обожаю, – рассказывает она. – Наш первый дуэт – «Отпусти меня» – упал нам на голову неожиданно. Я даже представить не могла, что он может петь эстрадные песни. Как-то Николай оказался у меня дома. До сих пор помню: мы пили шампанское, ели шашлык... Игорь вынес на улицу магнитофон и поставил песню «Отпусти меня», которую я хотела записать одна. Но Коля услышал и сказал: «Надо спеть вдвоем!» Коля – человек-праздник, он на меня похож, потому что так же, как и я, отдается на сцене полностью каждому своему желанию, действию. Я просто влюбилась в Николая. Наша первая песня родилась под шампанское, а потом, на съемках клипа, мы уже были как родные люди. Мама мне даже тогда сказала, мол, Коля лучше, чем муж, он тебе больше подходит, нежели Игорь (смеется).

Персона
Общество 10 часов назад

Виталий Игнатенко: Мы идем в правильном направлении. Но оно очень тяжелое

Общество 1 день назад

Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

Общество 2 дня назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 3 дня назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 3 дня назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 6 дней назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Шоу-бизнес 1 час назад

Гоген Солнцев: Катя отравила мою подругу ядом для крыс!

Шоу-бизнес 2 часа назад

Дочь Якубовича: Я не надеюсь на отца!

Шоу-бизнес 3 часа назад

Дмитрий Колдун: Добиться признания мужчин в «Трех аккордах» сложно!

Шоу-бизнес 3 часа назад

Отца Леонида Агутина не пускают в США

Шоу-бизнес 3 часа назад

Казаченко застукали в Крыму без нижнего белья

Шоу-бизнес 4 часа назад

Певица МакSим по-прежнему в искусственной коме из-за ковида. Улучшений нет

Шоу-бизнес 4 часа назад

Иосиф Пригожин: Спасение от жары – в сексе

Шоу-бизнес 6 часов назад

"Дети – это тяжело": у Карауловой случился гормональный сдвиг из-за родов

Спорт 6 часов назад

Газзаев о работе Черчесова в Госдуме: Это решение он может принять сам

Культура и ТВ 6 часов назад

"За что хейтят Бероева?" В сети не понимают, почему набросились на актёра

Шоу-бизнес 6 часов назад

Филипп Киркоров: "Порву в клочья!"

Шоу-бизнес 7 часов назад

Брат Кузьмина наехал на его молодую жену

Шоу-бизнес 17 часов назад

Анна Калашникова: Лера Фрост пиарится на личной трагедии Бородиной

Туризм 20 часов назад

"Прощай немытый Краснодар, все – в Турцию": в сети иронизируют над закрытием южных курортов для непривитых

Культура и ТВ 21 час назад

"Игра без правил": эксперты раскритиковали хаотичные отмены концертов в России

Туризм 1 день назад

Туроператоры: Купившие билеты на Кубань непривитые туристы будут платить штрафы

Шоу-бизнес 1 день назад

Мария Максакова: Скандал на съемках шоу Малахова – коммерческая история

Культура и ТВ 1 день назад

Ольга Будина: Я очень обрадовалась смелому поступку Егора Бероева

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика