Таисия Повалий: Мама говорила: "Басков лучше, чем твой муж!"

Таисия Повалий приехала в Москву. Звезда выступила на сборном концерте, а после пообщалась с нашими корреспондентами. Призналась: несмотря на то, что она сделала прививку от ковида, лишний раз старается не выходить из своего роскошного дома в Киеве.

– Обстановка в Киеве в плане коронавируса еще не очень, – вздыхает Таисия. – Поэтому мы домой сейчас мало кого пускаем. У меня мама в возрасте, внук маленький – нам надо поберечься. Благо у нас есть все необходимое. Участок, где растут цветы, овощи и фрукты. С голода не пропадем точно!

Таисия подстраховалась: не так давно она сделала вакцину против ковида. Поэтому теперь может смело выезжать на концерты, в том числе и в Россию.

– Все прошло хорошо, без последствий, – рассказывает Таисия. – Я не боялась вакцины. Слава Богу, хвост не вырос. Наша помощница Наташа первая сделала, а потом мы за ней. Никаких симптомов, все прошло отлично.

В отличие от большинства коллег, на сокращение доходов Таисия не жалуется. Хотя не скрывает: огромным состоянием похвастать не может. Например, квартиры в Москве у нее до сих пор нет.

– Мы снимаем квартиру, – объясняет звезда. – В принципе меня все устраивает. Там есть много шкафов, гардеробная. А еще есть полочки, куда я ставлю свои награды. И хотя квартира не наша, кажется, там делалось все для проживания такой зирки (звезды. – Авт.), как я.

Свой секрет успеха звезда знает.

– Надо быть искренней: выходить на сцену и отдаваться зрителям до последней клеточки, до последней эмоции души, – говорит Повалий. – Душа должна полностью раствориться в этом концерте. Я и материал подбираю себе так же: если я заплачу, то это моя песня! Я чувствую каждое слово, каждую нотку. Когда первый раз слышу песню и она меня трогает, то я не задумываясь беру.

На сегодняшний день у Таисии десятки хитов. Особое место в репертуаре звезды занимают дуэты с Басковым. Артистка не скрывает: в свое время она просто влюбилась в Николая.

– Я Колю обожаю, – рассказывает она. – Наш первый дуэт – «Отпусти меня» – упал нам на голову неожиданно. Я даже представить не могла, что он может петь эстрадные песни. Как-то Николай оказался у меня дома. До сих пор помню: мы пили шампанское, ели шашлык... Игорь вынес на улицу магнитофон и поставил песню «Отпусти меня», которую я хотела записать одна. Но Коля услышал и сказал: «Надо спеть вдвоем!» Коля – человек-праздник, он на меня похож, потому что так же, как и я, отдается на сцене полностью каждому своему желанию, действию. Я просто влюбилась в Николая. Наша первая песня родилась под шампанское, а потом, на съемках клипа, мы уже были как родные люди. Мама мне даже тогда сказала, мол, Коля лучше, чем муж, он тебе больше подходит, нежели Игорь (смеется).