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Отца Леонида Агутина не пускают в США

У Николая Агутина возникли проблемы с визой

Фото: Instagram

У 86-летнего отца Леонида Агутина (участника шоу «Голос 60+») есть традиция – несколько раз год он уезжает в США. В Майами у Николая Петровича живет внучка Лиза, в которой он души не чает. Впрочем, нынешним летом Агутин-старший остался без путешествий. О том, из-за чего это произошло, отец музыканта рассказал нашим корреспондентам.

- Сейчас проблематично с переездами, — объясняет Николай Петрович. — Условия - сложные. Виза у меня заканчивается, а получить ее почти невозможно. Надо лететь в другую страну, для начала искать, в какую. Я хотел полететь в Майами, но из-за визы не получилось.

К тому, что ему не удалось вылететь в Майами, Агутин-старший относится философски. Он уехал в свой загородный дом в Подмосковье и наслаждается местными красотами.

- Сейчас такая погода теплая – куда рваться? – продолжает отец Агутина. - Дома у меня есть бассейн, зелени много. Раньше была холодрыга в Москве, постоянные дожди. Поневоле летал ближе к морю. А сейчас погода позволяет - надо наслаждаться тем, что создал вокруг себя. Огорода у меня нет, зато сад – роскошный. На участке растет много туй, орешник. В прошлом году все дерево было усыпано грецкими орехами - целый мешок собрал.

Напомним, что в прошлом году Николай Агутин перенес коронавирус. Заболевание у мужчины протекало в тяжелой форме — медики настояли на госпитализации.

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