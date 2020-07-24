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Казаченко застукали в Крыму без нижнего белья

Как стало известно Sobesednik.ru, певица ни в чем себе не отказывает на отдыхе в Крыму

Фото: Facebook

Ольга Казаченко проводит свой отпуск в Крыму. Вот уже на протяжении двадцати лет Ольга выезжает в местную деревню Поповка, которую называют крымскими Мальдивами.

В редакцию Sobesednik.ru обратилась одна из отдыхающих, которая проводила свой отдых по соседству с Казаченко.

- Ольга на вид – приятная, милая девушка, но постоянно ходила по деревне без лифчика, - рассказали нам отдыхающие. – Майку просвечивающую нацепит на голое тело и вперед. Фигурка у нее хорошая, но почему без нижнего белья? Все же видно! Одна бабушка ей сделала замечание. Оля ответила, что ей так комфортно.

Корреспонденты Sobesednik.ru дозвонились до Казаченко. Ольга не стала скрывать, что действительно не надевала в Крыму нижнее белье. В первую очередь, из-за жары.

- Я могу себе позволить сейчас ходить без лифчика, где угодно, - говорит Ольга. - У меня все красиво смотрится. Зачем мне лифчик надевать? Тем более там, где мы гуляли, людей особо не было. Да и вообще - лето, жара.. Когда еще без него ходить? Я же не на Первый канал так прихожу, а по деревне гуляю. А на пляже я, конечно, была в купальнике.

Казаченко не скрывает: на крымском побережье она пользовалась повышенным вниманием со стороны отдыхающих – в первую очередь, мужчин. Случились ли изменения в ее личной жизни после отдыха в Крыму, читайте в ближайшие дни на Sobesednik.ru.

Рубрика: Шоу-бизнес

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