Иосиф Пригожин: Спасение – в сексе

В Москве продолжаются температурные рекорды. Синоптики рассказывают: такая жара в столице была зафиксирована больше ста лет назад. От жары изнывают не только простые люди, но и звезды. Продюсер Иосиф Пригожин, например, знает, как спастись от природной аномалии. Он призывает заниматься интимом и не отлынивать от этого процесса.

- Сексом не только нужно, но и можно заниматься в такую жару, - объясняет Пригожин. - Это особое состояние. Я призываю заниматься сексом чаще. Но не спрашивайте меня, в какой то позе!

Уточнять, как часто он сам занимается любовью, Иосиф Пригожин не стал. Впрочем, судя по тому, каким довольным и счастливым он выглядит, можно предположить, что в этом вопросе у него с Валерией проблем нет.

Хотя их отношения – не совсем гладкие. На днях продюсер и певица появились на красной дорожке одного музыкального фестиваля, который проходит в эти дни в столице. Позируя фотографам, Валерия попросила Иосифа подержать ее защитную маску. Тот не расслышал. Певица настойчиво повторила просьбу несколько раз, постепенно повышая тон. К счастью, до скандала дело не дошло.