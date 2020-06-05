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Гоген Солнцев: Катя отравила мою подругу ядом для крыс!

Женщина лежит в больнице и хочет посадить Терешкович в тюрьму

Фото: Instagram

Нешуточные страсти вновь разгорелись в семье Гогена Солнцева. На днях эпатажный шоумен переехал на дачу. А вскоре на участке появились скорая и полиция. О том, что случилось на сей раз, Гоген рассказал нашим корреспондентам.

– Катя и Лида на дух друг друга не переваривают, – говорит Гоген. – У нас регулярно происходят и скандалы, и драки. Честно говоря, я так устал от этого! В один из дней Катя испекла блины и стала угощать ими Лидию. Она есть отказалась. Но старуха неожиданно устроила истерику. Мол, я хотела примириться, а ты даже не оценила. Лида в итоге в знак вежливости съела кусочек. Уже через полчаса у нее скрутило живот, стало темнеть в глазах. В результате пришлось вызывать санитаров.

Приехавшие медики увезли подругу Солнцева в больницу. Там выяснилось, что ухудшение самочувствия вызвано сильнейшим отравлением.

– Меня в момент их чаепития на даче не было: я уехал на студию записывать новую песню, – объясняет Гоген. – Не успел я закончить, как мне звонит Лида и кричит в трубку: «Я умираю! Твоя старуха меня отравила!» Я бросил все дела и поехал в больницу. К счастью, медикам удалось стабилизировать состояние Лидии. Она уже у себя дома: я навещаю ее каждый день. И оплачиваю двух медсестер, чтобы Лида была под постоянным наблюдением. Лида благодарит Бога за то, что съела всего один кусок блина. Сразу почувствовала горечь. И больше есть не стала.

Катя, по словам Гогена, в шоке от случившегося. Она клянется, что не имела дурных помыслов. И обвиняет в случившемся Солнцева.

– Она считает, что это я заменил муку ядом для крыс, чтобы ее умертвить ради наследства, – вздыхает Гоген. – А Лида орет, что Катя хочет ее устранить, потому что ей не нравится конкурентка. Я же думаю, что у моей супруги просто развилась деменция и она по ошибке перепутала белый порошок для травли крыс и грызунов с мукой.

Хотя мне непонятно, почему Катя сама не стала есть блины. Лиде она сказала, что сидит на диете и мучного не ест. На самом деле так оно и есть. Но раз она устроила примирение, значит, должна была нарушить диету.

Сейчас выясняются все детали произошедшего. После случившегося на даче Гогена побывали полицейские.

– Участковый пришел, но Лида еще была в больнице, поэтому по факту происшествия никто уголовного дела не заводил, – объясняет Гоген. – Сейчас Лида придет в себя и пойдет писать заявление и подавать в суд, поскольку она серьезно подорвала себе здоровье. Хочет упрятать мою старуху в тюрьму. Честно говоря, думаю, там ей будет лучше. Потому что с каждым годом Катя становится все невыносимее. Теперь ей не нравится, что навещаю Лиду. Вчера вернулся, а она набросилась на меня с кулаками. Еле отбился!

Сосед шоумена: Они ругаются каждый день!

В поселке, где проживает звездная чета, не удивлены, что Лидия попала в больницу. Там считают, что она могла отравиться самогоном.

– Катя хвасталась, что у нее появился самогонный аппарат и теперь она может гнать первачок, – говорит 69-летний Василий Степанович. – Быть может, она выгнала первую партию, да что-то не рассчитала. Вообще, эту семейку понять невозможно. Они постоянно кричат и дерутся. Мы живем в двух домах от них и прекрасно слышим: скандалят каждый день! Деревенские бабы пытались к ним приходить, разговаривать, но у них на все ответ один: «Идите за порог!» Гоген еще ничего, а его спутницы очень агрессивные. Ходят по поселку, если трезвые, не здороваются. А если чуть клюкнут, особенно Катя, целоваться лезут.

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