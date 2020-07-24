Филипп Киркоров: "Порву в клочья!"

Сначала Филипп Киркоров публично поссорился с продюсером Лободы Натэллой Крапивиной, а после повздорил с блогерами, которые стали снимать его на пляже в Дубаи. На видео заметно, что отдыхает поп-король в компании неизвестного мужчины. Более того, на кадрах он смотрится в два, а то и в три раза больше, чем на тех снимках, которые выкладывает в Интернет сам.

- Я никого не громил, - объясняет Киркоров. – Все, что хотел, то сказал.

Филипп уверяет, что сам он ни с кем не скандалит первым. Лишь отвечает тем, кто задевает его.

- Я никого не трогаю первым, - объясняет поп-король. – Живу себе, как живу. А если людям не дает покоя моя жизнь, моя дружба с кем-то, или любовь, или отношения, то это не мои проблемы. Я - добрейший души человек: белый и пушистый.

Киркоров заявляет: свою честь и достоинство он будет отстаивать и в дальнейшем. И предупреждает: врагам мало не покажется, если они вновь попытаются его задеть.

- Если меня тронут или мою семью, я порчу в клочья, - заявляет Филипп. – Я никому не позволю что-то либо сказать против меня, моих друзей или семьи.