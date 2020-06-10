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Дочь Якубовича: Я не надеюсь на отца!

Девушка не скрывает, что пережила абьюз со стороны родителей

Фото: Global Look Press

Единственная дочь Леонида Якубовича Варвара Видо активно ведет свой блог в интернете. На днях 23-летняя девушка подняла тему отношений родителей и детей. Варвара расписала главные признаки абьюза. Семнадцать пунктов говорили о родительском игноре детей, о жестоком отношении, неумении общаться и т.д. Варвара призналась, что большая часть пунктов ей знакома.

– Я довольно часто поднимаю в своем блоге психологические темы, – говорит Варвара. – Мне кажется, что все проблемы человека, которые так или иначе связаны с психологией, очень важны. Но в нашем обществе этот вопрос почему-то не принято обсуждать. Нужно говорить о подобных проблемах открыто, учиться их решать. Да, со многими пунктами из мною описанных я знакома. В детали вдаваться не буду, ведь в каждой семье свои взаимоотношения.

Проблемы связаны с тем, что вы дочь того самого Якубовича?

– Честно признаюсь, у всех детей, которые вырастают в семье известных родителей, меняется восприятие себя, окружающего мира. Для кого-то это положительный опыт, для других – серьезная травма. В моем случае папина известность научила меня быть терпимее к людям. Я часто наблюдала, как с ним общаются журналисты, как в самых разнообразных местах к нему подходят люди, порой не в самые удобные моменты. Такая бестактность кого-то может разозлить, ведь нарушаются личные границы. Но, с другой стороны, люди подходят именно потому, что им нравится этот человек и то, что он делает. Не жалею, что я дочь известного человека, мой опыт нельзя назвать негативным.

Вы признались, что большинство пунктов, описывающих абьюз в семье, вам близки. Родители знают об этом?

– Да, конечно! Я целиком за осознанность. Считаю, что проблемы в семье нужно проговаривать. Понимание пришло не сразу, в детстве я мало с кем общалась, поэтому какие-то моменты, которые были травматичными для меня, казались нормой. Чем больше я общалась с людьми, тем больше видела, как бывает у других.

Вы сегодня можете сесть и чем-то важным поделиться с папой, главой семьи?

– Могу, разумеется, но я придерживаюсь определенного правила: я не лезу к человеку с той темой, которая ему неинтересна, не вижу смысла говорить, когда меня не будут слушать.

Понимаю, о косплее (изменение образа. – Авт.) вряд ли можно поговорить с родителями.

– Почему? И мама, и папа это дело поддерживают. Папа любит говорить, что он первый косплеер в нашей стране, ведь постоянно переодевается в самые разнообразные костюмы. Родители – моя главная поддержка. Я выпустила альбом своих песен. Так они первыми читали мои тексты, были в курсе всего процесса, начиная от аранжировок и заканчивая работой в студии. Для меня было шоком, что знакомые папы и мамы передавали мне комплименты. Да, я знала, что родители покажут мою работу близким, но не ожидала такой обратной связи. Мама часто переслушивает мой альбом, даже когда занимается йогой.

Выпуск альбома – дело затратное, кто обеспечивал всю эту работу?

– Скажу честно, на этапе подготовки альбома и клипов у меня стояла цель сделать хороший материал максимально бюджетно. Не было возможности тратить сотни тысяч на съемки клипов и продакшен. Мне очень помог папа, я сама тоже вложила свои накопления, получился такой совместный проект.

Так интересно! Другие дети знаменитостей тратят миллионы на воплощение своих желаний!

– Я просто не считаю правильным надеяться на отца. То, что он имеет возможность хорошо зарабатывать – это отлично, но я не представляю, как приду и буду просить деньги на свои нужды и развлечения. Не понимаю, зачем тратить по 20 тысяч на джинсы, когда можно купить недорого в массмаркете или же секонд-хенде. У нас в семье в принципе не принято разбрасываться деньгами, мы не особо шикуем. Я не раз замечала, как люди реагируют на нас на каких-то светских мероприятиях: «Боже, во что одет Якубович и его семья!» Какая разница, приду я в дорогущем платье или же надену джинсы с кедами? Ничего не поменяется.

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