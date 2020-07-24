"Дети – это тяжело": у Карауловой случился гормональный сдвиг из-за родов

Юлианна Караулова недавно впервые стала мамой. Певица родила мальчика, которого назвала Александром, и уже начала потихоньку возвращаться к светской жизни. На днях, например, она посетила один из музыкальных фестивалей, который проходит в эти дни в Москве.

Певица уже полностью пришла в форму после родов. Глядя на нее, и не скажешь, что совсем недавно она стала мамой.

- Мой муж (саунд-продюсер Андрей Черный – авт.) хотел девочку, а я – мальчика, - рассказывает Юлианна. – Но он так меня перенастроил, что я тоже захотела девочку. Поэтому, когда я узнала пол ребенка, то у меня случился гормональный сдвиг. К счастью, это было секундное помешательство.

Сейчас за сыном певица ухаживает сама и не скрывает: это дается ей весьма сложно. Но звезда не унывает.

- Дети - это прекрасно, хоть и очень сложно, - говорит артистка. - Пока я не готова к таким нагрузкам. Это, безусловно, тяжело. День у меня начинается очень рано: в 5-6 утра. Я кормлю ребенка, меняю памперсы. Няни у нас нет. Все делаем самостоятельно. Папа очень помогает. Он у нас большой молодец. Даже не знаю, чтобы мы без него делали.

Артистка не скрывает, что уже в самое ближайшее время планирует вернуться к работе. График на лето у Карауловой уже расписан.

- Буду выезжать на один-два дня, - говорит певица. – Постараюсь стать такой мамой, которая будет все успевать. Фигаро – здесь, фигаро – там!