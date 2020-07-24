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Брат Кузьмина наехал на его молодую жену

Родственник в шоке: ему не говорят правду о состоянии больного музыканта

Фото: Instagram

Катя Кузьмина

Брат Владимира Кузьмина бьет тревогу. Ему перестали сообщать правду о здоровье артиста, который сейчас находится в больнице с коронавирусом. Александр не может связаться ни с братом, ни с приближенными к нему людьми. Своими переживаниями за близкого родственника он поделился с «ЖГ».

О своей госпитализации Владимир Кузьмин сообщил лично в собственном микроблоге еще 13 июня.

«Я в госпитале, – поделился 66-летний певец. – Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мною в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной».

Фото: Instagram
Владимир Кузьмин

Через несколько дней после этого сообщения мы связались с младшим братом артиста, Александром. Как оказалось, о состоянии Кузьмина он не знает. Выяснилось, что знаменитый брат заблокировал его телефон.

– До недавнего времени информацию о состоянии Володи я получал от наших общих родных. Например, от племянника Александра, – сказал нам брат Владимира Кузьмина. – Именно он мне сказал, что скорее всего Володю заразила коронавирусом его жена Екатерина. Она общается с большим количеством людей, проводит мастер-классы. А у Володи в последнее время концертов вообще не было, он не бывал в местах, где скапливается большое количество людей. На мой взгляд, им надо было быть аккуратнее. Да, Володя сделал три прививки. Но ведь с этими прививками дело обстоит очень загадочно. Человек может вообще не вакцинироваться и при этом не заболеть, а может и как Володя: несмотря на прививки, заразиться. Я вот лично пока не прививался, да и не болел.

По словам Александра, перед госпитализацией у Владимира поднялась температура, которую не удавалось сбить в домашних условиях.

– В больнице врачи смогли ему помочь, – продолжает наш собеседник. – Когда температура нормализовалась, Володе сказали, что он может продолжить лечение дома. Но все-таки решили, что в госпитале ему будет лучше. Три дня назад у него было 30 процентов поражения легких. Несмотря на это, он чувствовал себя хорошо, играл на гитаре в палате. Больница, в которой находится брат, очень серьезная. В ней в свое время лечился и Дмитрий Медведев, и Сергей Шойгу.

На этой информации Александр перестал получать новости о брате. На момент нашего разговора брат Кузьмина был очень обеспокоен.

– Племянник сегодня никакой информации не передал. Это меня пугает, – сетует Кузьмин-младший. – Доступ к брату запрещен, мне не дают никаких его телефонов. Сегодня все утро мы с женой пытались дозвониться хоть до кого-то, кто располагает информацией. Все напрасно. А мне же хочется просто знать, что там у него происходит.

Тот факт, что Владимира лечат лучшие врачи, не дает ему уверенности в том, что у брата все хорошо.

– У меня много друзей ушли из жизни уже после того, как они попали в больницу, – вздыхает брат знаменитости. – Просто там на больных надевают кислородную маску, организм к ней моментально привыкает. Когда маску снимают, человек без нее уже не может. Вот в чем проблема. Несколько моих друзей еще вечером присылали мне видео, на которых они улыбались, все у них было отлично. А уже утром я узнавал об их смерти.

Жена артиста: Я его не заражала!

После разговора с Александром мы дозвонились до супруги Владимира Кузьмина Екатерины. Она заверила нас, что с ее возлюбленным все в порядке.

– Пока все стабильно, – сказала нам 38-летняя Екатерина. – Но о симптомах мы пока говорить не хотим.

Жена звезды также опровергла слова Александра о том, что коронавирусом артиста заразила именно она.

– Владимир с ним не общается, и я не понимаю, как он вообще может что-то на эту тему говорить, – пояснила нам собеседница. – Мне кажется, коронавирус сейчас можно подхватить в любом месте – пойти в магазин либо отыграть концерт и заболеть. Очень сложно понять, где это произошло. Я его не заражала!

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