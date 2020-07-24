Ольга Кормухина: Нельзя петь "Кукушку" с голой задницей!

Певица призналась, почему судилась с Полиной Гагариной

В то время как многие артисты жалуются на недостаток средств, Ольга Кормухина продолжает работать. Певица стала преподавателем в Институте искусства. О своей работе, скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал, мифах о перенесенных пластических операциях она поговорила с нашими корреспондентами.

«С тиктокерами на сцену не встану»

– Ольга, многие ваши коллеги жалуются на резкое сокращение доходов. Как у вас обстоят дела с работой?

– Концертов, как вы понимаете, сейчас много быть не может, отменились фестивали. Мы уже боимся что-то планировать, чтобы людям не пришлось впоследствии сдавать билеты. Благо мы с мужем преподаем в Институте современного искусства. Знаете, мне так нравится преподавать, даже больше, чем заниматься концертной деятельностью. Когда ты накапливаешь определенные знания, опыт, – надо делиться. Как говорится, плох тот мастер, кто не оставил после себя ученика. Очень печально, что сейчас мы больше боремся с последствиями неправильного преподавания. Ведь уровень профессиональной школы упал, учеников приходится обучать элементарным вещам.

– Да. Сейчас в моде блогеры и тиктокеры, которые уже активно покоряют шоубизнес вообще без какого-либо образования!

– Я на одну сцену с ними не встаю. Если я пою произведения на стихи Пушкина, как я могу это поставить с дебилом, который гордится своим дебилизмом? Я посмотрела передачу, где участвовали Долина и тиктокерша Карнавал. Мне ее стало так жалко! Ведь у нее настоящего творчества нет, она не умеет творить, у нее нет желания получать знания. Перед ней сидит человек, профессионал своего дела, так вместо того, чтобы растопырить уши и внимать, она пытается что-то противопоставить. Вот сейчас пробьют часы полночь и твоя карета превратится в тыкву, тикток – это ведь своего рода крестная фея, которая делает из невесть кого принцев и принцесс. Лариса Долина так и останется Долиной, а вот что будет делать она, Карнавал?

Наша задача в этой жизни – откопать свой талант, приумножить его. А поколению тиктока даже не дали этой возможности, им внушили, что они уже звезды, а душу-то не обманешь. Глушат голос своей души алкоголем или запрещенными веществами. Я столько подобного повидала на своем веку!

«Не делала пластику, но мне не верят»

– В свои 61 год вы выглядите более чем хорошо, в чем секрет?

– Ни к каким пластическим хирургам я никогда не обращалась. Столько раз говорила об этом, никто мне не верит, пишут о чудесах пластики. Думайте что хотите! Если бы наши люди были озабочены другими вещами, может, мы бы жили иначе. Мне, к примеру, плевать, что там кто с собой делает. Я считаю, что внутреннее с годами отражается на лице. Я не против косметических процедур, но уже очень давно ничего не делала, даже крем забываю нанести. Муж порой говорит: «Ну сходи уже куда-нибудь в салон, побалуй себя».

– Вы обрели семью – мужа и дочь – к 40 годам. Многие женщины к этому возрасту накручивают себя, боятся остаться без семьи, потомства...

– Я по жизни – пацан. Как я поняла с годами, это беспроигрышный вариант. Мужики влюбляются на раз и не отходят от тебя никогда. Ты им всегда друг. И добавлю: секрет любви – это дружба. Друга невозможно предать, друга не осуждают, все ему отдают.

– Чем занимается Анатолия?

– Дочь учится в Британской школе дизайна в Москве. Что мне нравится: у них другой уровень образования, там невозможно прокатить за чужой счет, ты должен описывать свои идеи детально. Большего не имею права говорить, она не приемлет публичности, идет своим путем.

– Не могу не спросить о скандале с песней «Кукушка». По какой причине вы решили идти в суд?

– Я хотела обратить внимание на то, что у нас в стране происходит. В Америке, к примеру, такое невозможно – спереть чужой продукт средь бела дня. Тут дело было не в деньгах, не в хайпе. Как говорил мой земляк Максим Горький: «Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни». Нельзя петь такую песню с голой задницей и стрип-балетом. Я эту песню спела, пройдя огромный жизненный опыт, слезы, кровь и пот, не для того, чтобы потом ее исполняли в распутных нарядах. Да и, если честно, меня одолели люди. Они думали, что я продала свою аранжировку.