Сегодня, в 16:59

Ольга Кормухина: Нельзя петь "Кукушку" с голой задницей!

В то время как многие артисты жалуются на недостаток средств, Ольга Кормухина продолжает работать. Певица стала преподавателем в Институте искусства.

Фото: Instagram

Ольга Кормухина

Певица призналась, почему судилась с Полиной Гагариной

В то время как многие артисты жалуются на недостаток средств, Ольга Кормухина продолжает работать. Певица стала преподавателем в Институте искусства. О своей работе, скандале с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал, мифах о перенесенных пластических операциях она поговорила с нашими корреспондентами.

«С тиктокерами на сцену не встану»

Ольга, многие ваши коллеги жалуются на резкое сокращение доходов. Как у вас обстоят дела с работой?

– Концертов, как вы понимаете, сейчас много быть не может, отменились фестивали. Мы уже боимся что-то планировать, чтобы людям не пришлось впоследствии сдавать билеты. Благо мы с мужем преподаем в Институте современного искусства. Знаете, мне так нравится преподавать, даже больше, чем заниматься концертной деятельностью. Когда ты накапливаешь определенные знания, опыт, – надо делиться. Как говорится, плох тот мастер, кто не оставил после себя ученика. Очень печально, что сейчас мы больше боремся с последствиями неправильного преподавания. Ведь уровень профессиональной школы упал, учеников приходится обучать элементарным вещам.

Да. Сейчас в моде блогеры и тиктокеры, которые уже активно покоряют шоубизнес вообще без какого-либо образования!

– Я на одну сцену с ними не встаю. Если я пою произведения на стихи Пушкина, как я могу это поставить с дебилом, который гордится своим дебилизмом? Я посмотрела передачу, где участвовали Долина и тиктокерша Карнавал. Мне ее стало так жалко! Ведь у нее настоящего творчества нет, она не умеет творить, у нее нет желания получать знания. Перед ней сидит человек, профессионал своего дела, так вместо того, чтобы растопырить уши и внимать, она пытается что-то противопоставить. Вот сейчас пробьют часы полночь и твоя карета превратится в тыкву, тикток – это ведь своего рода крестная фея, которая делает из невесть кого принцев и принцесс. Лариса Долина так и останется Долиной, а вот что будет делать она, Карнавал?

Наша задача в этой жизни – откопать свой талант, приумножить его. А поколению тиктока даже не дали этой возможности, им внушили, что они уже звезды, а душу-то не обманешь. Глушат голос своей души алкоголем или запрещенными веществами. Я столько подобного повидала на своем веку!

«Не делала пластику, но мне не верят»

В свои 61 год вы выглядите более чем хорошо, в чем секрет?

– Ни к каким пластическим хирургам я никогда не обращалась. Столько раз говорила об этом, никто мне не верит, пишут о чудесах пластики. Думайте что хотите! Если бы наши люди были озабочены другими вещами, может, мы бы жили иначе. Мне, к примеру, плевать, что там кто с собой делает. Я считаю, что внутреннее с годами отражается на лице. Я не против косметических процедур, но уже очень давно ничего не делала, даже крем забываю нанести. Муж порой говорит: «Ну сходи уже куда-нибудь в салон, побалуй себя».

Вы обрели семью – мужа и дочь – к 40 годам. Многие женщины к этому возрасту накручивают себя, боятся остаться без семьи, потомства...

– Я по жизни – пацан. Как я поняла с годами, это беспроигрышный вариант. Мужики влюбляются на раз и не отходят от тебя никогда. Ты им всегда друг. И добавлю: секрет любви – это дружба. Друга невозможно предать, друга не осуждают, все ему отдают.

Чем занимается Анатолия?

– Дочь учится в Британской школе дизайна в Москве. Что мне нравится: у них другой уровень образования, там невозможно прокатить за чужой счет, ты должен описывать свои идеи детально. Большего не имею права говорить, она не приемлет публичности, идет своим путем.

Не могу не спросить о скандале с песней «Кукушка». По какой причине вы решили идти в суд?

– Я хотела обратить внимание на то, что у нас в стране происходит. В Америке, к примеру, такое невозможно – спереть чужой продукт средь бела дня. Тут дело было не в деньгах, не в хайпе. Как говорил мой земляк Максим Горький: «Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни». Нельзя петь такую песню с голой задницей и стрип-балетом. Я эту песню спела, пройдя огромный жизненный опыт, слезы, кровь и пот, не для того, чтобы потом ее исполняли в распутных нарядах. Да и, если честно, меня одолели люди. Они думали, что я продала свою аранжировку.

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 2 часа назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 1 день назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 1 день назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 4 дня назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 4 дня назад

"Восемь лет сражаюсь с властью Курска": 90-летняя труженица тыла обратилась к Путину

Культура и ТВ 48 минут назад

Молодая жена Петросяна демонстрирует "бабкины" купальники

Культура и ТВ 1 час назад

Николь Кузнецова: "У меня рак!"

Шоу-бизнес 2 часа назад

Невеста Краско скрывает молодого любовника

Шоу-бизнес 3 часа назад

"Ты – бездетная тварь, шлюха, сдохни в одиночестве!" – пишут Анастасии Макеевой в соцсетях

Шоу-бизнес 3 часа назад

Анастасия Макеева о драке с бывшей женой мужа: У меня кровь текла по щеке!

Шоу-бизнес 5 часов назад

Наталия Гулькина: "Если спеть раз в год пару строк из песен "Миража" – это воровство, то я – главный вор"

Спорт 5 часов назад

Фан-зона в Питере – остров свободы: 5 правил для посетителей "Футбольной деревни"

Туризм 15 часов назад

Сладких цен на Турцию не будет

Шоу-бизнес 19 часов назад

Экс-супруг и продюсер Долиной отказался комментировать слухи о болезни певицы

Туризм 20 часов назад

"Надо турок поддержать баблом, не своих же кормить": в сети дискутируют об открытии турецких курортов

Спорт 21 час назад

В УЕФА разрешили Петербургу отказаться от матчей Евро-2020, но он этого делать не будет

Шоу-бизнес 22 часа назад

Продюсер t.A.T.u. придумал слоган, с которым Юлия Волкова смогла бы пройти в Госдуму

Шоу-бизнес 1 день назад

"Славу Зайцева оставили без денег": модельер не получил после продажи Дома Моды ни копейки

Туризм 1 день назад

Что нужно знать, если вы собираетесь в Турцию прямо сейчас

Шоу-бизнес 1 день назад

Петр Красилов развелся с женой, но остался с ней в хороших отношениях

Спорт 1 день назад

"Вся страна знает куда идти вам": россияне взбешены из-за слов Черчесова после вылета сборной с ЧЕ-2020

Спорт 1 день назад

Гражданская жена владельца "Спартака" Федуна: его развод – сложная история

Спорт 1 день назад

"Разогнать этих мешков с баблом": болельщики высказали все, что думают о сборной России

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика