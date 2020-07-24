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Невеста Краско скрывает молодого любовника

Петербурженка Наталья Смыкова начала ухаживать за актером, претендуя на известную фамилию и на печать в паспорте. Sobesednik.ru выяснил, что очередная избранница Ивана Ивановича встречается с молодым любовником.

Фото: соцсети

Наталья Смыкова и Иван Краско

34-летний Максим Постников уверяет, что пассия актера – в сексе настоящая пантера

Максим Постников недоумевает: зачем его возлюбленной понадобился 90-летний артист? Максим написал нашему корреспонденту в социальной сети с просьбой его выслушать.

– Моя Натусик в последнее время заставляла уйти с работы, – делится Максим. – «Макс, – говорила она мне, – хватит пахать денно и нощно: в деньгах ты нуждаться не будешь». Наташа действительно хорошо зарабатывает, но я не альфонс, привык себя обеспечивать. И работа мне нравится: я тружусь на станции техобслуживания автомобилей.

Вы давно расстались с Натальей?

– Мы с ней не расставались: регулярно встречаемся. Просто я прочитал в прессе ахинею про ее свадьбу с 90-летним актером. Какая свадьба у них с Краско, если свадьба планировалась у нас с ней после Нового года?! Естественно, я позвонил Наташе, но она сослалась на свою занятость и не захотела обсуждать эту тему. Странная какая-то она в последнее время… Вчера я решил связаться с ее детьми, с которыми мы всегда были в хороших отношениях. Дочь Наташи попросила у меня помощи разобраться в ситуации и воздействовать на мать, которая совсем уже заигралась. Кстати, с Натусей мы познакомились года три назад на сайте знакомств, после чего оба оттуда удалились. Между нами сразу зажглась искра. Она действительно не только обаятельная женщина, но и прекрасная хозяйка, отличный компаньон. Я не собираюсь ее никому отдавать. Да, у нас есть разница в возрасте, но мне очень нравятся женщины старше меня, а ей, по ее признанию, всегда нравились мужчины моложе, потому что она очень энергична. Господа, поэтому здесь ребус ну никак не складывается. Что-то тут не то…

Вам Наталья рассказывала о Краско, что она уже давно поклонница его таланта?

– Конечно, рассказывала. Мало того, мы даже два раза были на спектакле Ивана Ивановича в Театре Комиссаржевской. Я сам лично покупал ему цветы. Помню, как-то из Греции мы везли для него дорогое оливковое масло ручного отжима, которое делают наши друзья на оливковых маслобойнях. Я тогда спросил у нее: «А зачем ты для него это тащишь?» Она ответила: «А что такого? Хочу порадовать любимого артиста». Я, дурак, не придал значения тому, что это может зайти так далеко.

Может, она вас просто разлюбила?

– Разлюбила?! Ну, не знаю. У нас всё было хорошо: от занятий любовью до уборки в квартире. В сексе она – пантера, а я – мустанг, мы прекрасно подходим друг другу. Для Туси секс играет немаловажную роль, поэтому я в замешательстве. Прочитав о том, что Туся покупает новую мебель для своей квартиры, я очумел, так как накануне мы обсуждали, лежа в постели, что нам давно уже пора купить новое ложе.

Когда вы занимались сексом в последний раз?

– Как когда? В мае занимались. Потом мне ее дочь сказала, что мама укатила одна на отдых, хотя мы с ней планировали сделать это вместе. Я хотел поговорить с Иваном Ивановичем, пришел в театр, но подойти так и не решился. Зачем расстраивать уважаемого человека? Кстати, нас объединяет то, что мы оба болеем за «Зенит». Это всё хорошо, но в конце концов помогите мне разобраться в данной ситуации. Я до сих пор не верю, что между ними может быть что-то серьезное.

Рубрика: Шоу-бизнес

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