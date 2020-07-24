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Наталия Гулькина: «Если спеть раз в год пару строк из песен «Миража» - это воровство, то я - главный вор»

Певица ответила на обвинения продюсера легендарной группы

Продюсер группы «Мираж» Андрей Литягин в очередной раз проехался по бывшим солисткам группы. По его словам, все они без разрешения поют его песни, и именно они разрушили культовую группу. Наталия Гулькина ответила бывшему продюсеру.

Наталия давно не поет хиты «Миража», поэтому не считает себя нарушителем закона. Гулькина многие годы занимается одеждой, сейчас работает ведущей в телемагазине, ведь во времена пандемии возможностей заработка стало меньше.


- Эта тема начинает уже выводить из себя, - говорит Гулькина. – Он все время все заслуги только себе приписывает, а то, что люди уже столько лет без его песен нормально живут и работают - это не учитывается. Он говорит, что его песни воруют, я не пою его песни, бывает, что на каких- то мероприятиях меня уговаривают люди спеть пару строчек из наших хитов, на этом - все. Если это считается воровством, тогда я - главный вор. Его обвинения, что девочки завалили проект «Мираж» - ерунда, это сделал он, не смог найти общий язык со вторым человеком, который написал много наших песен. Они до сих пор делят этот корабль, один корму себе отгребает, другой - мачту. Авторы между собой не могут договориться.


Гулькина уверена, сейчас самое время возрождать старый состав группы и собирать залы.


- Самым умным во всей этой истории было бы собрать всех за единым столом переговоров и сказать: «Ребята, давайте еще поработаем, сколько еще лет мы будем в форме, отбросим все обиды и амбиции». Почему нельзя сделать большой тур, пригласив бывших солистов? Будут прекрасные сборы, вон «Руки Вверх!» какие залы собирают. Он же не пытается ничего предпринять, только обвиняет, поэтому и коллектива нет. Сам наплодил этих всех солисток, а как зарабатывать, не знает. Кто ему мешает? Цены он назначал за исполнение его песен бешеные, около двух миллионов за полгода концертов, а где взять эти концерты? Сам весь этот скандал устроил, в 90-е занимался еще и мошенничеством, отправляя разные коллективы под одним именем «Мираж» на гастроли. Литягин жадный, вкладывать деньги в группу он не собирается, ему проще судиться. Мне обидно за зрителей, поклонников. Ты же писал все эти хиты для людей, а говоришь о бизнесе!

Рубрика: Шоу-бизнес

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