"Ты – бездетная тварь, шлюха, сдохни в одиночестве!" – пишут Анастасии Макеевой в соцсетях

Бывшая и нынешняя супруги Романа Малькова «обмениваются любезностями» не только в телеэфирах, но и в социальных сетях. При этом Макеева считает, что Светлана Малькова только строит из себя несчастную брошенку, а на самом деле наживается на всей этой истории. И помогает ей в этом ее таинственный новый ухажер. Подробности актриса рассказала Sobesednik.ru.





Напомним, что Роман и Светлана Мальковы прожили в браке 17 лет, у них четверо детей. По словам Светланы, до знакомства ее мужа с Анастасией Макеевой, у них была крепкая семья. Но актриса и ее возлюбленный утверждают обратное. По словам Анастасии, Мальковой сейчас выгодно строить из себя жертву, так как этим она привлекает аудиторию в интернете.

- До моего появления в жизни Светы, у нее было 200 подписчиков, - утверждает 39-летняя актриса. – А как только у нее на страничке начали появляться гадостные посты про меня, ее аудитория значительно увеличилась. Она занимается настоящим буллингом в интернете – подстрекает людей к физической расправе со мной. Это - статья! Поэтому, я наняла адвоката, который теперь будет это контролировать.

- Светлана недавно сообщила, что хочет создать петицию о том, чтобы вас убрали с экранов за безнравственное поведение…

- Не в то время она родилась, чтобы собирать подписи под подобной петицией. У нас в стране демократия, а не коммунизм! Все, что она пишет - нелепо…Вся публика Светы – это люди, которые не умеют культурно разговаривать. Они мне пишут: «Ты – бездетная тварь, шлюха, сдохни в одиночестве!». Что это за разговоры? Она меня упрекает, что я блокирую людей, которые мне пишут подобное. Но моя страница – это мой дом. А в доме я убираюсь. Зачем мне неадекватные, хамские люди? Я готова вести диалог с человеком, который задаст мне конструктивный вопрос, но не с теми, кто пишет: «Твоя мама - старая баба Яга, она умрет от рака!». Это разговор слепого с глухим. А все действия Светы направлены на то, чтобы создать себе имя! Причем, пишет Света посты не самостоятельно. Если вы посмотрите ее прямые эфиры в интернете, то увидите, что речь у нее несвязная, не обогащенная речевыми оборотами. Она весьма примитивно выражает свои мысли и все время посмеивается, будто у нее есть проблемы с нервной системой. Но посты у нее красноречивые. Также для нее покупаются боты, которые пишут по 50 одинаковых сообщений в день. Будто это как-то может изменить мою жизнь. Свете кажется, что она – вторая Юлия Барановская, которую в свое время бросил Андрей Аршавин. Ей кажется, что внимание, которое на нее сейчас свалилось – это настоящий успех и звездная жизнь. Просто наша страна полна несчастных, разведенных женщин с детьми, которые начали ее поддерживать ввиду собственной боли. Но если бы моя фамилия не фигурировала в постах Светы, она и Роман никому и не были бы интересны.

- Кто же пишет за нее эти красноречивые посты?

- Есть молодой человек, с которым она переписывается. Этот самый мужчина в прошлом два с половиной года общался и со мной, но мы так и не встретились. Потом вообще выяснилось, что он выдает себя за другого. Когда я соскочила с его крючка и стала жить реальной жизнью, встречаться с реальными людьми, он сказал, что уничтожит меня. Вот теперь он стал другом Светы. Мои родители даже подавали на него заявление, он находится в международном розыске. Его физическое местонахождение никому не известно. Но он выдает себя за разных симпатичных молодых людей, он очень образованный, благодаря чему и пишет за Свету целые памфлеты в сети. Этот мужчина обеспеченный - может прислать женщине дорогую сумочку, купить новый телефон, оплатить поездку заграницу. Для него это игра. Он так эмоционально подпитывается. Но он никогда не встретится с женщиной, с которой ведет переписку. Точно так же он вел себя и с моей коллегой. Не хочу называть ее имя, это будет некрасиво.

- Получается, женщины легко влюбляются в этого мужчину?

- Да. Просто он специально выискивает раненые, одинокие сердца, жаждущие любви. Он очень хорошо знает психологию женщин. Окружает вниманием, делает подарки, в ответ требуя лишь эмоциональную преданность. На женщинах наших лет это все хорошо работает. Мы ведь наивные. Нам кажется, что вот-вот этот красивый мужчина переступит порог с букетом цветов и начнется настоящая красивая жизнь. Но на самом деле нам просто пускают пыль в глаза. Нынешнему другу Светы, видимо, нравится, что через нее у него есть возможность задеть меня.

- А вас задевают нелестные публикации в ваш адрес?

- У меня все так отболело, что вообще нет. Я счастлива в браке. Рядом со мной настоящий мужчина. Да, он не миллиардер, не властьимущий человек. Но Роман – реальный мужчина, которого можно потрогать за руку. Он всегда рядом, не отходит от меня, мы доверяем друг другу. Для меня нет большего подарка, чем он.



