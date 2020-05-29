Дима Билан объявил об открытии приюта для кошек

– На меня вышли представители Приморского края, где разводят леопардов, – объясняет Дима. – Раньше у них было 35 особей, а сейчас уже 100! Притом что во всем мире насчитывается всего 150 леопардов. Я назвал его Виктор – своим настоящим именем. Виктор – в переводе «победитель». Такая большая кошка в свое время была у Ильи Лагутенко. Теперь – у меня. Я буду делать все, что мне скажут. Надо будет за корм платить – пожалуйста. Надо будет прилететь в Приморье и помочь – запросто.

Забирать к себе домой леопарда Билан не собирается.

– Вы думаете, что я совсем уже, что ли? – смеется певец. – Я на самом деле не сторонник, когда диких животных в домашних условиях держат. А вот приют для кошек я хочу открыть и таким образом выразить судьбе благодарность за сегодняшний день, за то, что я имею. Я уже 25 лет стою на сцене. Сколько было отказов, непонимания! Пробиться тогда, когда я начинал, было так же непросто, как и сегодня. И мне надо отблагодарить судьбу за то, что она мне дала.

– Дима, вам тут предлагают лучше открыть приют для женщин!

– Нет-нет, что вы! Меня не хватит на всех. Только на одну!