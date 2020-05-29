Дима Билан объявил об открытии приюта для кошек

Мало кто знает, что Дима Билан – большой любитель животных. В его новом загородном доме живут несколько питомцев. И с каждым днем их количество увеличивается. Билан признался: особенно его любят кошки, которые регулярно приходят к нему домой.
О своем тайном увлечении Дима рассказал Sobesednik.ru.
– Кошки меня любят, – говорит певец. – Среди них, наверное, информация распространяется очень быстро обо мне. Они скорее всего друг другу говорят, что неподалеку живет один чувак, который кормит. И они постоянно приходят ко мне: еле живые, измученные...
Не так давно Дима спас очередного котенка. Его он встретил в своем поселке и едва не потерял дар речи. У котенка были серьезные проблемы с глазами.
– Он сейчас хорошо выглядит: глаза прошли, – рассказывает певец. – Из его помета было три котенка. Двум из них удалили по одному глазу, но они не выжили. А Соломон сейчас долечивается. У меня есть место, где кошками занимаются. Когда вылечится, буду думать, куда его пристроить, потому как пока не готов принять так много гостей у себя дома.
Недавно Дима стал хозяином еще одного животного. Билана официально назначили хранителем леопарда.
– На меня вышли представители Приморского края, где разводят леопардов, – объясняет Дима. – Раньше у них было 35 особей, а сейчас уже 100! Притом что во всем мире насчитывается всего 150 леопардов. Я назвал его Виктор – своим настоящим именем. Виктор – в переводе «победитель». Такая большая кошка в свое время была у Ильи Лагутенко. Теперь – у меня. Я буду делать все, что мне скажут. Надо будет за корм платить – пожалуйста. Надо будет прилететь в Приморье и помочь – запросто.
Забирать к себе домой леопарда Билан не собирается.
– Вы думаете, что я совсем уже, что ли? – смеется певец. – Я на самом деле не сторонник, когда диких животных в домашних условиях держат. А вот приют для кошек я хочу открыть и таким образом выразить судьбе благодарность за сегодняшний день, за то, что я имею. Я уже 25 лет стою на сцене. Сколько было отказов, непонимания! Пробиться тогда, когда я начинал, было так же непросто, как и сегодня. И мне надо отблагодарить судьбу за то, что она мне дала.
– Дима, вам тут предлагают лучше открыть приют для женщин!
– Нет-нет, что вы! Меня не хватит на всех. Только на одну!
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