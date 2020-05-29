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Сати Казанова расплакалась из-за отказа авиакомпании пустить ее к мужу в Италию

Пандемия коронавируса разлучила певицу с супругом.

Фото: Global Look Press

Сати Казанова

Сати Казанова давно уже не просто бывшая участница группы «Фабрика».

Певица углубилась в изучение ведической культуры, где ближе познакомилась с собой и миром, начала выпускать абсолютно новый для себя материал, а также делиться своими знаниями со всеми желающими.

О том, как артистка пришла к новой жизни, о своем характере, пережитой пандемии и разлуке с мужем – в нашем материале.

Если вспомнить «Фабрику звезд», вашу группу и посмотреть на вас сейчас – два разных человека. Как вы пришли к новой себе?

– В какой-то момент моей жизни, лет 10 назад, у меня случился к этому порыв, тогда это все еще не было модным. Я понимала, что если там не найду ответы на те вопросы, которые меня терзают, то нигде не найду. Меня интересовало, в чем смысл жизни, не только моей, но и в целом.

Как только человек начинает вопрошать у Вселенной, она обязательно дает ответы. Я стала ждать встречи со своим Учителем, даже ездила в Индию, чтобы его найти. Там встречи не случилось. А через несколько месяцев наше знакомство произошло, но уже в Европе. Жизнь разделилась на до и после. Есть такое понятие в йоге, как «двиджа» – дважды рожденный. Считается, что человек обретает второе рождение, когда он встречает Учителя, до тех пор он живет банальными животными инстинктами.

Фото: Instagram

Вы говорили в интервью не раз о своем непростом характере. С освоением практик что-то поменялось в этом вопросе?

– Характер все еще тяжелый. Перемены за 10 лет, безусловно, произошли. Очень много изменений произошло в образе жизни, питания, в мировоззрении: знаю, к примеру, что мысли материальны, и если я подумаю какую-нибудь ерунду, то обязательно получу последствия.

Конечно, многое от той Сати еще осталось: эгоцентризм, вспыльчивость, я все еще испытываю зависть...

Вы? Зависть?

– Конечно, но это чаще даже не зависть в обычном понимании, а здоровая конкуренция, пинок самой себе: «Ах, а как она смогла так сделать? Я тоже хочу».

Как переживаете это сложное время – пандемию?

– Я с большой благодарностью отношусь к этому отрезку времени. Я активно занималась практиками, давала медитации онлайн для всех желающих – десятки тысяч людей за полтора месяца моих ежедневных бесплатных эфиров так или иначе были приобщены к медитациям.

Я получила очень много благодарных сообщений, многие приходят на мои семинары по Атма крия йоге. У меня также были концерты, и кстати, концерты с мантрами стали в то время более востребованы.

Как получилось, что вы с мужем оказались отрезаны друг от друга?

– Элементарно. Когда закрыли границы, я была в Москве, а он в Италии. Для нас эта разлука не стала невыносимой, мы оба самодостаточны. Он – фотограф, видеограф-документалист, вся его работа у него под рукой. Месяцами может не выходить из дома и даже не заметит. Конечно, мы постоянно были на связи. В конце концов я все же не выдержала и через Беларусь решила полететь в Италию на основании свидетельства о браке с итальянцем.

Это все было очень сложно, не было никаких гарантий, что я смогу вылететь. Помню даже, как расплакалась, когда представитель авиакомпании решала, пускать меня или нет.

Фото: Instagram

Недавно читала ваш пост про ваши смешные недопонимания из-за разных менталитетов, расскажите об этом подробнее.

– Он не понимает, как русские люди могут так относиться к деньгам и ресурсам, почему для русских дорого – значит круто. У нас встречают по одежке – муж искренне не понимает, он возмущается, как можно так зацикливаться на внешних факторах, важнее ведь содержание.

А сложно русской женщине с итальянцем?

– Нет, он абсолютно неприхотлив, очень отзывчивый, неряшливый немного, но думаю, здесь менталитет роли не играет.

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