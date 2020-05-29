Сати Казанова расплакалась из-за отказа авиакомпании пустить ее к мужу в Италию

Сати Казанова давно уже не просто бывшая участница группы «Фабрика».

Певица углубилась в изучение ведической культуры, где ближе познакомилась с собой и миром, начала выпускать абсолютно новый для себя материал, а также делиться своими знаниями со всеми желающими.

О том, как артистка пришла к новой жизни, о своем характере, пережитой пандемии и разлуке с мужем – в нашем материале.

– Если вспомнить «Фабрику звезд», вашу группу и посмотреть на вас сейчас – два разных человека. Как вы пришли к новой себе?

– В какой-то момент моей жизни, лет 10 назад, у меня случился к этому порыв, тогда это все еще не было модным. Я понимала, что если там не найду ответы на те вопросы, которые меня терзают, то нигде не найду. Меня интересовало, в чем смысл жизни, не только моей, но и в целом.

Как только человек начинает вопрошать у Вселенной, она обязательно дает ответы. Я стала ждать встречи со своим Учителем, даже ездила в Индию, чтобы его найти. Там встречи не случилось. А через несколько месяцев наше знакомство произошло, но уже в Европе. Жизнь разделилась на до и после. Есть такое понятие в йоге, как «двиджа» – дважды рожденный. Считается, что человек обретает второе рождение, когда он встречает Учителя, до тех пор он живет банальными животными инстинктами.