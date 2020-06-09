"Кто она такая?!" Газманов резко ответил Сербякиной на призыв уйти со сцены

Хотя Газманов уверяет: среди молодых есть достойные исполнители. Некоторые представители современной эстрады ему даже нравятся.

– Если это не пошло, красиво и талантливо, то почему нет? – продолжает певец. – Надо не только драйв давать на сцене, но и делать так, чтобы у зрителей в голове что-то осталось. Мне нравится Баста. Мне нравится Artik & Asti. Только у них названия у всех такие… Простите, я никак не могу запомнить. 2Маши, например… Хочется спросить: а если бы их было три?

Нравится Газманову и то, что делает его сын Родион. Правда, певец сетует: музыка его наследника не так сильно востребована.

– У Родиона очень хорошие песни, – улыбается Олег Михайлович. – Поверьте, я очень строго к нему отношусь. Строже, чем к другим артистам. Он очень хорошую, качественную музыку пишет. Но сегодня она не так востребована. Родион находится на такой волне, на какой был, когда собирал огромные стадионы. Но он вполне счастлив тем, что есть. Пишет прекрасную музыку и стихи.

– Ему уже сорок лет, а жены нет. По этому поводу нет никакой депрессии? – интересуемся у Газманова.

– Когда я был 40-летним пацаном, то не думал ни о каких кризисах среднего возраста. И Родион так же. Я по этому поводу тоже не напрягаюсь и его не сватаю.

Сам Олег Михайлович счастлив в браке. Отношения с женой Мариной полностью устраивают Газманова. Она не только обеспечивает ему быт, но и лечит. Недавно во время отдыха в Крыму певец травмировал руку. Занимаясь спортом, артист не рассчитал силы и получил разрыв и растяжение связок. Он был вынужден обратиться за помощью к медикам.

– Вечером ложусь в кровать, а жена меня мягко гладит своей рукой, – говорит Олег Михайлович. – И боли проходят. На самом деле дискомфорт еще есть. Пока поднимать больно. Но я сейчас стараюсь руку не очень напрягать. Надеюсь, скоро все пройдет.