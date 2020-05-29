Дженифер Лопес и Анджелина Джоли вернулись к бывшим возлюбленным

Не успел мир переварить новость о том, что Дженифер Лопес вернулась к бывшему бойфренду Бену Аффлеку, как появилась еще одна шокирующая информация. Анжелину Джоли застукали у дверей ее первой киношной любви с бутылочкой вина.

Всего несколько дней назад папарацци запечатлели страстный поцелуй вот уже пять месяцев свободного Бена Аффлека и разорвавшей помолвку Дженифер Лопес, которые должны были пожениться аж 17 лет назад. Правда, тогда Лопес дала Аффлеку от ворот поворот, и с тех пор оба успели побывать в отношениях и браках. Но, похоже, в этом году у пары вновь вспыхнули старые чувства, и они начали проявлять их, не стесняясь сплетен и реакции близких.

Так, недавно целующихся Лопес и Аффлека засняли на вечеринке по случаю дня рождения сестры певицы, где присутствовали дети Дженифер и многочисленные друзья семьи.

Аффлек и Лопес сблизились примерно месяц назад, после чего провели совместный отпуск, катаясь на лыжах в Монтане.

Интересно, что в похожей ситуации оказалась еще одна голливудская звезда Анджелина Джоли. Она, по всей видимости, решила воссоединиться с бывшим супругом Джонни Ли Миллером, с которым познакомилась на съемках картины «Хакеры». Брак возлюбленных продлился всего три года, но был настолько бурным, что воспоминания о нем не дают актрисе покоя до сих пор.

Анжелина не раз говорила, что сохранила теплые чувства к Джонни, и не исключала, что когда-нибудь они снова поженятся.

Недавно журналисты запечатлели ее с бутылкой вина у дверей дома актера в Нью-Йорке. Ее сопровождал 17-летний сын Пакс. И хотя Джоли провела в квартире экс-супруга всего пару часов, сплетники уже заподозрили, что дело пахнет новыми отношениями. Ведь актриса никогда не делает ничего просто так.

Похоже, 2021 год обещает остаться в истории как год воссоединений. Если так и дальше пойдет, то, глядишь, и Пугачева к Киркорову вернется.