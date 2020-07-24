Николаев Даниил
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"Звезды обижаются и плачут": Трофим открыл тайны закулисья "Трех аккордов"

Сергей Трофимов – один из членов жюри нового сезона шоу "Три аккорда".

Фото: Global Look Press

Сергей Трофимов – один из членов жюри нового сезона шоу «Три аккорда». На проекте ему приходится несладко.

Об обидах участников, а также о своей дочери, которую он не хочет пускать на «Голос. Дети», и взаимоотношениях с Егором Кридом Трофим рассказал в интервью Sobesednik.ru.

– В этом году в «Трех аккордах» участвуют очень сильные артисты! – говорит Сергей. – Я всегда теряюсь, когда приходится их оценивать. Жан Милимеров – потрясающий. Димка Колдун – великий певец. Аглая Шиловская – прекрасная. Да они все там как на подбор.

А Пенкин не очень?

– Почему не очень? Он же пацан! Рвет там всех! Он своей харизмой рвет. Настоящий зэк прямо, когда в образе! Вообще для участников это колоссальный труд. Я бы не выдержал! Особенно Ленка Ваенга что показывает! Пойти в проект, чтобы доказать себе, что она может. Для меня это поступок! Респект!

Как себя ведут участники за кулисами? Не обижаются на низкие оценки?

– Обижаются и плачут. Это ужас вообще. По их мнению, они вложили в свой номер все, что надо, а жюри не оценило. На самом деле это все субъективно. Я просто уважаю труд артистов, музыкантов, танцоров, которые участвуют в проекте. Они в авральном режиме все делают, готовятся к номерам, а на выходе получается очень хороший продукт.

«Для дочки главное – образование»

Ваша дочь Лиза тоже недавно оказалась в списках участников «Голос. Дети». Почему решилась идти в проект?

– Она давно занимается музыкой. Победила в «Детском Сан-Ремо», выступала с оркестром Куинси Джонса. Я не знаю артистов в Восточной Европе, которые бы это делали. А она исполняла самый настоящий джаз. От того, что Лиза пошла в детский «Голос», я был не в восторге. Потому что, на мой взгляд, сейчас для нее самое главное – это образование. Хотя если человек – певец, то это навсегда. Дальше уже судьба распоряжается: будет он петь в переходе или в мюзик-холле.

Вы отговаривали ее идти на проект?

– Отговаривал как только мог. Говорил, что в профессиональном плане это ничего не дает. Но не помогло. У нее же все подружки уже там участвовали, а она – нет! Целый год ждала, прежде чем туда попасть. Я у нее спрашивал: «Дочка, может, не пойдем туда?» А она отвечала: «Нет, пойду и порву всех!»

Ее наставником был Егор Крид. Как он вам?

– Егорка-то оказался, кстати, нормальным парнем. Удивил! Она к нему и на студию ездила. Они там записывались.

Вас не травили после того, как дочь оказалась в проекте?

– Естественно! Хейтеров было столько, что я замучился. Но ей самой до фени было. Главное – в финал попасть. Я у нее спрашиваю: «Зачем?» А она ответила: «Понимаешь, у меня у единственной будет номер в постели!» Ну и как мне быть?!

Кстати

«Поющие блогеры – фастфуд!»

Недавно Сергей Трофимов вместе с Лизой участвовал в шоу «Музыкалити», где встретился с рэпером Давой и его мамой. Впрочем, к поющим блогерам Сергей относится скептически.

 – А куда от них деваться? – улыбается Трофимов. – Такое время. Но у них – своя жизнь, у меня – своя. А ведь истину никто не отменял. Поймите: если человека с самого рождения кормить фастфудом, то он знать не будет, что есть украинский борщ с пампушками или котлета по-киевски со сложным гарниром. Он так и будет свои бургеры брать и воевать за их качество. Человеческое сознание так устроено. Если он хочет употреблять бургеры, он и будет их употреблять. Блогеры сегодня выпущены, а завтра их забудут. При этом есть Pink Floyd, которые останутся на века.

Рубрика: Шоу-бизнес

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