Нарколог о выступлении Бузовой: Это скорее похоже на вторую стадию опьянения

На одном из последних концертов Ольги Бузовой зрители заподозрили, что их любимица была в нетрезвом состоянии

Об этом событии написали многие СМИ. Телеведущая решила отстоять свои честь и достоинство в суде. Мы поговорили с клиническим психологом Юлией Барановой, которая попробовала помочь нам разобраться в «странном» поведении Ольги Бузовой во время выступления, а также задали вопрос адвокату Александру Добровинскому, который разъяснил нам, какие шансы у Бузовой на победу в суде против журналистов.

Коронавирус никуда не делся, однако ограничительные меры смягчили, и люди наконец смогли ходить на массовые мероприятия, в том числе и на концерты любимых артистов.

В Волгограде Бузову ждали долго в прямом смысле слова: девушка начала свое выступление спустя час после назначенного времени. Многих такое опоздание возмутило, другие же попытались понять звезду, ведь задержка могла произойти не только по ее вине.

Это выступление Ольги закончилось скандалом. В сети стали писать, что Бузова явно была пьяна, ведь ее движения были странными, речь и того больше.

Одна очевидица, присутствовавшая на том концерте, уверяла, что в районе сцены витал шлейф алкоголя. Бузова на такие новости о себе отреагировала жестко, она решила подать в суд на все СМИ, кто написал о том, что она якобы употребляла алкоголь.

Мы поговорили с клиническим психологом, специалистом в области наркологии Юлией Барановой, попросив ее оценить состояние артистки по видео с фестиваля.

– Исходя из того, что я увидела, состояние Ольги похоже на опьянение, – она теряет пространственную ориентацию. В некоторых моментах даже танцевальный коллектив страхует Ольгу, чтобы та не упала. Опьянение характерно тем, что человек физически не способен управлять своим телом. По фрагменту, записанному на видео, можно предположить – это скорее похоже на вторую стадию опьянения, когда эйфория начинает сменяться раздражительностью и желанием «продолжать банкет», потому как в первой стадии опьянения еще есть критика к происходящему. А вот она у Оли была утрачена в момент выступления на сцене. Для управления телом у человека работают вместе несколько органов чувств, особенно глаза, уши, мышцы и баланс, здесь видно снижение реакций, замедленность, вязкость в ее движениях. Конечно, мы не можем говорить со стопроцентной уверенностью, поскольку наблюдаем картину не в реальности, а на видео. Конечно, могут быть и другие факторы: нервное перенапряжение, астения, может, снизилось давление. Ольга много работает, не исключено, что так могла сработать ее нервная система. К тому же не стоит забывать, что Ольга не так давно вышла из больницы, может, ее беспокоят головокружения. То есть внешних причин неустойчивости Ольги Бузовой во время ее выступления могло быть много.

– Каковы шансы Бузовой в суде, обяжут ли ее сдавать какие- то тесты? – этот вопрос мы задали известному адвокату Александру Добровинскому.

– Нет, никто ничего не сможет проверить, а как это сделать? А по поводу разбирательства... Если у СМИ нет доказательств того, что она пила, и Ольга докажет, что эти новости ущемили ее честь и достоинство, она выиграет в суде, – уверен Добровинский. – Такое можно писать только с чьих-либо слов или имея прямые доказательства, а не опираясь на догадки и рассуждения.

Кстати

Дава открестился от своей бывшей

Видео «веселого» концерта Ольги Бузовой в Волгограде собирают сотни тысяч просмотров. Фанаты понимают: в момент выступления артистка была явно не в себе – она с трудом подбирала слова, произносила невнятные фразы и демонстрировала свои округлости.

О том, что произошло в Волгограде, прекрасно знает и ее бывший любовник – рэпер Дава. Увидев его на одном из светских мероприятий в Крыму, журналисты поинтересовались напрямую: что он думает о пьяной выходке Бузовой? Услышав вопрос, Дава тут же изменился в лице.

– Ой, я не хочу говорить про это, – и поспешил в гримерку.

Позже артист признался, что сейчас у него совершенно нет свободного времени на пустые разговоры. После того как он стал ведущим «Дома-2», его ритм жизни совершенно изменился.