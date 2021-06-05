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"Это трусость": Повереннова впервые рассказала об измене Николаева с Овсиенко

Шоу-бизнес
14:14, 05 июня 2021

"Это трусость": Повереннова впервые рассказала об измене Николаева с Овсиенко
Дарья Повереннова//Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press
Дарья Повереннова//Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press

Для российских знаменитостей запутанные любовные истории и драматичные их развязки – привычное дело. Нечто подобное, к примеру, произошло с актрисой Дарьей Поверенновой. Она много лет была замужем за Александром Жигалкиным и даже успела родить от него дочь Полину. Однако впоследствии в ее жизни все перевернулось с ног на голову.

Встретившись впервые с Валерием Николаевым, звезда до беспамятства влюбилась в коллегу и довольно скоро подала на развод. Вот только ее новый избранник совсем не спешил с тем, чтобы узаконить отношения. Долгое время Повереннова даже не осознавала, как много абьюза в их отношениях с актером.

Как пишет «СтарХит», звезда сериала «День рождения Буржуя» устраивал избраннице настоящие эмоциональные горки, заставляя то страдать, то летать на седьмом небе от счастья. При этом жениться на коллеге он не собирался, а всего через два года этого непростого романа заявил, что у него отношения с певицей Татьяной Овсиенко.

Более того, как вспоминает Повереннова, это признание Николаев сделал довольно интересным образом.

– Он мне написал, предложил встретиться в ресторане. Я даже подумала, что это так романтично. И вот мы сидим за столом, и он говорит мне: «Даша, я должен кое-то тебе сказать. В моей жизни появилась женщина – Таня Овсиенко». Но это даже не было моментом расставания, – вспоминает артистка.

По ее словам, Николаев поступил с ней довольно жестоко.

– Отрубай хвост сразу, зачем пилить понемногу. Заявил, что любит нас обеих. Как считают психологи, это классический ход абьюзера. Я бы это даже слабостью не назвала – это трусость. Поскольку абьюз – это красиво, но сделать один раз больно намного честнее к человеку, чем оставлять надежду, – добавляет она.

Валерий Николаев//Фото: Instagram

Забыть возлюбленного актера Дарья Повереннова пыталась два года, из-за чего впала в глубочайшую депрессию, выбраться из которой сумела лишь благодаря дочери.

– Она сильно за меня переживала, всегда старалась поддержать. Ей тогда было всего 11-12 лет. Это возраст, когда с ребенком нужно чаще играть, веселиться. Разумеется, время я с ней проводила, но как-то невесело. До сих пор чувствую вину, что не смогла сконцентрировать внимание только на ней.

Но мне непонятно, как сконцентрироваться на ребенке, когда у тебя внутри такое творится. Пока ты все это не проработаешь, выйти из ситуации, наверное, нереально.

Нам с Полиной удалось выстроить особенные отношения, я ей всегда и обо всем рассказываю. Я ей прямо говорила: прости меня, я сейчас не могу быть веселой мамой, потому что мне плохо. Она всегда отвечала, что понимает, – откровенно вспоминает актриса.

К счастью, все невзгоды и неприятные воспоминания звезде удалось оставить в прошлом, сейчас она счастлива в браке с миллионером Андреем Шароновым, отношения с которым, похоже, складываются наилучшим образом.

Дарья Повереннова и Андрей Шаронов//Фото: Global Look Press

– Я всегда стараюсь с ним советоваться. Он на самом деле для меня как коуч, который обязательной найдет нужные слова. Это так круто, когда у тебя есть человек, готовый всегда подсказать. Мне даже кажется, что рядом с ним я стала лучше и образованнее. Внутри мне на 100% стало лучше, – отмечает Повереннова.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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Дарья Повереннова//Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press

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