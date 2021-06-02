Челобанов пропал: экс-фаворит Пугачевой полгода не выходит на связь с близкими

До Сергея Челобанова не могут дозвониться друзья после перенесенного им еще зимой коронавируса. Последние несколько лет бывший возлюбленный Примадонны частенько появлялся на телевидении: давал интервью, выяснял, он ли отец ребенка своей сожительницы и т. д. Более полугода о Челобанове ничего не слышно.

Музыкальный продюсер Алексей Мускатин многие годы работает с Челобановым, именно он отстаивает товарища на передачах, где все, кому не лень, осуждают его пристрастие к алкоголю.

– После того, как он и его семья переболели коронавирусом еще в конце зимы, он ушел в какую- то глухую защиту, никто с ним связаться не может, – говорит Мускатин. – Он сейчас живет со своей женой и сыном, до жены я также не смог дозвониться, как и до матери. Думаю, в любом случае, у него все хорошо. В противном случае, мы бы узнали.