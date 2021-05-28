Дочь Заворотнюк раскрыла правду о "критическом" состоянии матери

На фоне слухов о том, что страдающей от тяжелого недуга 50-летней актрисе Анастасии Заворотнюк стало хуже, ее дочь Анна призналась своим подписчикам, что ужасно страдала все это время. Девушка никогда не показывала публично свою боль, потому о том, как ей было тяжело и плохо, знали лишь близкие.

– Я просто живу с мантрой, что все, что меня не убило, сделало меня сильнее, – сообщила Анна своим поклонникам. А затем добавила, что давно уже привыкла к самым нелепым слухам о своей знаменитой матери, но «сейчас они настолько ужасны, что плакать хочется просто от степени жестокости».

Девушка также сравнила желтую прессу с экскрементами и призналась, что по большому счету понимает причину всех этих пересудов. Ведь семья решила хранить полное молчание, а вопросы у публики постоянно возникают.

Также Анна рассказала, что не понаслышке знает, что такое депрессия. После известия о болезни мамы ей пришлось больше года заниматься с психологом и учиться жить заново. Только по прошествии длительного времени Анна, наконец, научилась мириться с тем, что происходит в жизни, принимать не только радостные новости, но и грустные, а еще по-настоящему любить жизнь:

«В итоге все, что я имею сейчас и то, как я мыслю, как я поменяла свою голову, научилась принимать удары судьбы со смирением, это был невероятно тяжелый для меня путь. Девушка призналась, что близкие люди вытащили ее буквально с самого дна и она безмерно им за это благодарна».

Анастасия Заворотнюк // Фото: Global Look Press

Правда, в ее окружении были друзья и родные, которые предали Анну. Их, по словам девушки, она никогда уже не сможет простить.

«Если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней», – поделилась еще одной мудростью дочь Анастасии Заворотнюк. А затем добавила, что обожает жизнь за ее непредсказуемость: ведь ты никогда не знаешь, что тебе приготовил следующий день – горе или радость.

«Это делает нашу жизнь еще интереснее», – подытожила девушка.