Наталья Подольская: Младшенький Иван больше всего похож не на маму и не на папу

В столице отгремела вечеринка, устроенная по случаю старта продаж билетов на премию «Жара», которая в этом году пройдет с 23 по 27 июня из-за пандемии коронавируса не в Баку, а в Москве, в «Лужниках».

На светский раут собрались многие знаменитости, была в их числе и Наталья Подольская, которая 22 октября прошлого года стала мамой во второй раз, подарив супругу, певцу Владимиру Преснякову-младшему, сына Ивана. Певица была чудо как хороша в костюме-тройке сиреневого цвета, а Sobesednik.ru не упустил возможности расспросить ее и о младшеньком, и о том, как ей удалось прийти в форму.

– Наш сынишка еще считается новорожденным, так будет, пока ему не исполнится год, – улыбаясь, сказала Наталья Подольская. – А на днях, 22 мая, справляли его 7 месяцев. Слава богу, все у нас прекрасно, все по возрасту. Все, что должен уметь, он умеет. Переворачиваемся – вот-вот сядем.

Смешно отклячивает попу. Это чудо! На самом деле, спасибо вам, что спросили – готова об этом говорить бесконечно!

– Чем на кого из вас похож?

– Внешне Ванечка больше всего похож на моего папу Юрия Алексеевича. И он такой же напористый. И еще очень вертлявый. На месте не сидит: за всем ему нужно смотреть, за всем ему нужно следить.

И даже иногда, когда он кушает мамину грудь – так чмок-чмок, если слышит внезапно какой-то звук, обязательно оглядывается. Где этот звук, что происходит? Ему все необходимо проконтролировать. Такой он у нас – контролер!

– Какие звуки уже издает?

– Только свои детские. В основном, гулит.

– Можно поинтересоваться, вы планировали Ивана или сам собой случился?

– Да-да, планировали. У меня была галочка – два ребенка.

– Два?

– Два – обязательно. Дальше – как бог даст. Но два ребенка – это обязательная программа.

– Удачи! Наталья, а как в форму так быстро пришли?

– Так же, как и с Темочкой – очень быстро и без особых усилий. Ничего специально не делала, ни в коем случае себя в этом плане не напрягала.