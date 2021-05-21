"Не время шиковать!" Жених Азизы рассказал о затратах на свадьбу

Певица Азиза вовсю готовится к предстоящей свадьбе со своим итальянским возлюбленным Алессандро Лортэ. В студии Андрея Малахова было озвучено, что свадьба обойдется в 15 миллионов рублей. Сколько на самом деле планирует потратить Азиза на торжество, Sobesednik.ru рассказал ее возлюбленный Алессандро.

– Мы действительно изначально прикинули и поняли, что наша свадьба обойдется примерно в такую сумму, какую озвучили у Андрея Малахова, – говорит Лортэ. – Азиза была в шоке. «Зачем такие деньги тратить на торжество? Сейчас не время шиковать!» – сказала она мне. Но, когда ее друзьям стало известно о нашем желании пожениться, они откликнулись и стали предлагать свою помощь.

– Питерский завод изготовит в подарок красивую посуду из фарфора с павлиньим принтом для торжества, – продолжает мужчина. – Эстрадно-симфонический оркестр Александра Клевицкого будет выступать у нас на вечере на безвозмездной основе. Кроме того, зал торжеств бесплатно украсят живыми цветами флористы из Сергиево-Посада. Основную часть продуктов – овощи, фрукты, восточные сладости – привезут из Узбекистана на самолете.

Друзья Азизы из Краснодарского края тоже вызвались принять участие в организации торжества. Свежайшее мясо, рыба, колбасы, зелень – все в подарок к свадебному столу. Несколько 30-килограммовых тортов испечет племянник Азизы Тимур, который недавно стал кондитером.

Регистрация Азизы и Алессандро пройдет уже в самое ближайшее время. Распишутся они в ЗАГСе Сергиево-Посада.

Большое интервью с возлюбленным Азизы читайте на Sobesednik.ru на следующей неделе.