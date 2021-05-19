"Что это вы мою дочь задвигаете?": Духова вспомнила неприятную историю с Пугачевой

О Примадонне российской эстрады Алле Борисовне Пугачевой в последние годы говорят с особенным почтением. Несмотря на огромное количество лет, проведенных на сцене, да еще и в самом зените славы, на колоссальный жизненный багаж и прочие особенности жизненного пути одной из самых узнаваемых артисток в отечественной истории, в каких-то серьезных скандалах, тем более, выставляющих ее не в лучшем свете, она замешана не была. А все мелкие неурядицы вроде подачи автомобиля прямо под поезд и прочего довольно быстро забывались.

Да и имидж 72-летняя певица заработала себе преимущественно положительный. Хотя, время от времени по тем или иным эпизодам из жизни Примадонны все-таки всплывает неудобная правда. К примеру, об одном из таких эпизодов недавно вспомнила руководитель балета TODES Алла Духова, по словам которой, найти подход к Алле Борисовне всегда было непросто.

Как оказалось, в свое время дочь Пугачевой – Кристина Орбакайте – начинала танцевать под чутким руководством Духовой в ее балете. При этом отношения между худруком TODES и самой известной певицей на отечественной эстраде далеко не всегда были хорошими. К примеру, как признается Духова, иногда Пугачева открыто демонстрировала недовольство ее методами работы.

Алла Духова // Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

– Однажды она пришла и заявила: что это вы мою дочь задвигаете? – призналась Алла Владимировна в эфире шоу «Секрет на миллион».

Между тем Орбакайте отмечает, что между ней и Духовой всегда складывались только самые хорошие отношения. Они общались не только по рабочим вопросам, но и в обычной жизни, даже приглашали друг друга на различные семейные мероприятия.

Кристина Орбакайте // Фото: Global Look Press

Впрочем, Алле Духовой за многие годы работы неоднократно приходилось сталкиваться с критикой. Кто-то из звезд оставался недоволен ее подходами, другие даже высказывали сомнения относительно профессионального уровня хореографа. Но, несмотря на все это, она остается одной из самых влиятельных специалистов в сфере современного танца в России. Хотя эти же слова, только с точки зрения эстрадного пения, справедливо применить и к Алле Борисовне.