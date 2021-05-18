Принц сдулся: Волочкова рассталась с новым возлюбленным

Балерина и блогер давно щекотала нервы подписчиков, скрывая своего мистического ухажера по имени Олег. И вот чудо случилось – Анастасия впервые дала интервью на платформе Premier и показала лицо таинственного молодого человека.

Олег оказался обычным парнем, который не стал скрывать: отношения с балериной даются ему нелегко. Пара честно рассказала, что постоянно ссорится и виной тому – взбалмошный характер Волочковой.

Олег с грустной улыбкой поведал, что ему приходится «гасить вулкан страстей» Анастасии, а она рассказала, что мужчина все еще читает ей сказки на ночь.

После записи программы парочка рванула на Мальдивы, которые, судя по Instagram Волочковой, стали для нее вторым домом. На отдыхе Настя не уставала нахваливать своего замечательного спутника, сообщая подписчицам, что настоящая любовь – это когда мужчина носит вас на руках и не выпускает из объятий.

Однако уже спустя пару дней лицо Волочковой на снимках заметно погрустнело, а сама она сообщила подписчикам, что глубоко разочарована и даже плакала. Читатели предположили, что Олег оказался не тем, за кого его принимала влюбленная Анастасия, ведь такое в ее жизни случалось уже не раз.

Своего избранника Олега 45-летняя балерина не смогла удержать даже знаменитым шпагатом.

– Да, в общем-то и я поплакала от разочарования... В мужчинах я всегда ценю такие качества, как благородство и мужество. Я и сама совершаю ошибки в жизни. Я человек, и мне свойственно ошибаться, как и всем.

– Но как говорит моя мама, самые большие недостатки мои – это чрезмерная открытость души, доверчивость людям и красота. А я считаю, что один из моих недостатков – это тот факт, что зачастую я спешу видеть в мужчине те качества, которыми он не обладает, к сожалению...

Приходится эти качества «рисовать»... А когда открываются глаза и понимаешь, что эти краски и кисти только в твоих руках, хуже не становится. Просто происходит очередная переоценка ценностей...

Комментаторы, как ни странно, не стали унижать и критиковать расстроенную балерину. Напротив, ее жалели и поддерживали. Такая реакция удивила даже саму Анастасию, которая поблагодарила всех за поддержку и вернулась в Москву зарабатывать на новое путешествие и готовиться к новым отношениям. А они, судя по любвеобильности звезды, не заставят себя долго ждать.