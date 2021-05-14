«Ждите Джокера!»: продюсер «Маски» рассказала, какой персонаж может появиться в третьем сезоне

Как известно, второй сезон шоу «Маска» снова побил все рекорды по популярности. И сразу после него было объявлено, что 13 февраля 2022 года стартует третий сезон программы. Естественно, зрители в предвкушении и ждут новостей. Немного приоткрыла завесу генеральный продюсер и партнер компании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева.

«Всегда найдутся те, кому не нравится – то жюри, то выступления, то итоги. После каждого снятия маски, обрушивался буквально шквал комментариев о том, какие все сволочи, мол, решение несправедливо, и вообще – все куплено. Последнее особенно веселит – хочется задать два вопроса: «кем?» и «где деньги?» Пока сложно сказать по поводу жюри, но мне оно кажется весьма сбалансированным и интересным. Может, кто-то сам не захочет продолжать. Пока же мы начинаем работу над новыми костюмами – это самое важное и самое долгое: выбор персонажей, создание эскизов, закупка материалов, изготовление. А еще нас ждет новогодняя «Маска».

Также Сумачева отметила, что Гарик Мартиросян, который был в жюри в первом сезоне, но пропустил второй из-за опасений по поводу пандемии, может вернуться в шоу.

«Открою маленький секрет: есть образы, которые мне очень нравились, но их никто не выбрал. К примеру, с Мариной Кравец мы обсуждали костюм Джокера: мне показалось интересным сделать, чтобы у него с одной стороны была улыбка, а с другой – грусть. Но в итоге она выбрала Солнце. Поэтому, если кто-то захочет стать Джокером в следующем сезоне, эта маска перекочует туда», – приоткрыла завесу тайны продюсер.

Спросили у Сумачевой и о том, что ряд артистов высказались, что отказались от участия в шоу в качестве постоянных персонажей – Чумаков, Шоуа, Пенкин.

«У всех свои причины. Сережа Пенкин чисто физически не смог бы находиться в таком душном костюме. Саша Шоуа стал нашим прекрасным гостем и, как и Чумаков, ярко выступил в новогоднем выпуске. Да, я бы, конечно, очень хотела видеть Лешу в проекте как одного из главных героев, но, видимо, не судьба», – призналась Сумачева в интервью изданию «СтарХит».