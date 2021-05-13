«Смотрю на Бари и плачу»: Федосеева-Шукшина разрыдалась после шоу Малахова

Страсти вокруг Бари Алибасова продолжают набирать обороты. На днях эпатажный продюсер в тайне от единственного сына вернулся из Калининграда, где проходил лечение, в Москву.

Сегодня Бари появился в студии Андрея Малахова. Продюсер рассказал о том, что восстанавливается в одном из подмосковных пансионатов и планирует вскоре вернуться к привычной жизни. Законная супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина шоу Малахова наблюдала по телевизору и не могла сдержать эмоций.

- Если честно, я уже не знаю, чему верить, — вздыхает в разговоре с нашими корреспондентами Лидия Николаевна. — Что на самом деле происходит с Бари, испытывает ли он в действительно проблемы со здоровьем, мне неизвестно. Но могу сказать одно: Бари был, остаётся и будет моим мужем. Любимым мужем.

- Еще совсем недавно Бари передвигался на инвалидной коляске. Но сейчас ходит самостоятельно! Значит, пошел на поправку!

- Я все равно за него очень переживаю. Смотрела программу: он очень похудел, осунулся. плохо выглядит. Смотрю на него и плачу!

Бари никогда так плохо не выглядел. Возможно, ему не готовили или мало кормили. Наверное, придется мне заниматься его восстановлением.

Я с большим удовольствием приму его. Напеку пирогов, которые он очень любит. Буду рядом.

- Он вам по-прежнему не звонит?

- Нет, не звонит. Все то, что происходит с Бари в последний год напоминает мне дурной сон. Сначала какие-то злые силы отняли мою квартиру в Новой Москве. Спасибо моему замечательному адвокату Юлии Вербицкой - Линник, с помощью которой мне удалось вернуть свое жилье... Потом - похитили мужа. Увезли его зачем-то в Калининград. Зачем — не понимаю. В Москве есть очень хорошие врачи, которые готовы всегда оказать ему помощь.

- Какие ваши дальнейшие действия?

- Молюсь и верю, что мы с ним скоро увидимся. И, да, нам есть где жить: в моей квартире, в Новой Москве. Я уверена, что именно там, вдвоем с Бари, мы будет абсолютно счастливы. Мы будем так же радоваться жизни и друг другу, как чуть больше года назад.