Федосеева-Шукшина простила Алибасова: «Смогли сохранить любовь»:

Лидия Федосеева-Шукшина уже несколько месяцев не видела своего мужа — Бари Алибасова. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник видит, как переживает легендарная актриса из-за разлуки с мужем.

– Лидии Николаевне, конечно, очень непросто, – говорит Юлия. – Ведь в данный момент времени она состоит с Бари в официальном браке. Несмотря на бури в их отношениях, они смогли сберечь свои добрые чувства друг к другу. Лидии Николаевне проще, с ней неотступно находится ее родная дочь Ольга, полностью взявшая на себя заботу о матери. Бари Каримовичу в этом отношении сложнее - сын занимается бизнесом и, вероятно, отцу не хватает внимания. По крайней мере, выглядит он слишком изможденным. Да и эпидемия коронавируса накладывает определённые ограничения, связанные с передвижениями супругов, находящихся в элегантном возрасте и в разных городах.

В любом случае, Лидия Николаевна своего пока ещё мужа любит и ждёт. Простила за все обиды. Молится за него и желает ему счастья и мечтает поскорее увидеться с ним.

Я очень надеюсь, что в скором времени они воссоединятся. Даже если квартира продюсера сдана в аренду, им есть где жить. В квартире Лидии Николаевны в Новой Москве, которая была возвращена ей в ходе судебных разбирательств, двери для Бари всегда открыты. Лидия Николаевна прекрасная и гостеприимная хозяйка, в чем мы неоднократно убеждались. Она возьмет на себя решение всех бытовых вопросов: выходит Барика. И если потребуется, будет с ним неотступно.