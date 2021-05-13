«Чушь собачья»: Соседов пригрозил Наргиз иском за клевету

Самый известный музыкальный критик страны Сергей Соседов вновь оказался в центре скандала. Певица Наргиз пообещала подать на него, а так же на Отара Кушанашвили в суд. Певица сообщила, что ей не нравятся высказывания, которые позволяют себе данные персонажи. Сергей не остался в стороне и пригрозил артистке встречным иском.

– Наргиз я знать не знаю и за певицу не считаю, – говорит Сергей. – Я с ней не знаком. Никогда не писал, не пишу и писать о ней не собираюсь. Из-под моего пера или компьютера не упало ни одной буквы об этой Наргиз. Если я сказал что-то о ней в ЧАСТНОМ телефонном разговоре анонимному собеседнику (мне звонят по двадцать человек в день), то я могу говорить все, что хочу. И делать хамские выпады в свой адрес не позволю. Пусть она сообщит, что, по ее мнению, я сказал не так. А если она расскажет какую-то чушь собачью, то уже я буду подавать на нее в суд. Пусть с больной головы на здоровую не перекладывает.

Наргиз // Фото: Global Look Press

– Пусть она дружит с головой, – кипятится Соседов. – Я не позволю ей так с собой обращаться. Я буду подавать в суд за клевету. Потому что я о ней никогда ничего не говорил.

Подобную выходку Наргиз я расцениваю как желание пропиариться на моем имени, которое в последние годы полощут все, кому не лень. Но повторяю: я не позволю с собой обращаться таким хамским образом.

- Напоследок хочу сказать всем «звездам» и недозвездкам: я как журналист и в первую очередь как гражданин имею право выражать свое мнение, в том числе негативное, о вашем творчестве любым способом. Это право даровано мне Конституцией. И никто рот мне заткнуть не посмеет.