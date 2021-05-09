"Помутнение рассудка!": Валерия рассказала, почему осталась без загородного дома

Весной прошлого года певица Валерия мечтала перебраться из шумной Москвы за город. Певица мечтала, что, как и многие ее коллеги, станет хозяйкой роскошного особняка. Риелторы даже подыскали ей нужный вариант.

– Мне очень хотелось перебраться за город, – заявила певица. – Но дом, который мы хотели, не нашли. Цены взлетели очень сильно: безумие совершенное! Но я очень рада, что мы не купили тот дом, который нам хотели впарить за бешеные деньги. Слава Богу, что мы оставили эту тему в покое.

Сейчас я думаю: «Господи, как мы могли вообще этот вариант рассматривать? У нас помутнение рассудка что ли было?».

Впрочем, надежды перебраться за город певица не оставляет. Во-первых, у Валерии большая семья: муж, трое детей, внучка… А, во-вторых, артистка не исключает, что вскоре всех снова могут посадить на карантин.

– Если появится какой-то вариант, то почему не переехать? – говорит певицы. – Может, вирусы какие-то нагрянут еще… Я думаю, что в этом вопросе все мыслят одинаково. Сейчас мы ищем загородный дом не так активно. Скорее, ждем подходящий вариант. Когда нам скажут: «Дешево, срочно и надо брать!»

Напомним, что не так давно певица впервые стала бабушкой. Звезда уверена: ее сын на этом не остановится. И подарит ей очередной продолжение: внука или внучку.