У поющей Анны проверят карманы

Налоговики расследуют соответствие расходов Ани Лорак ее доходам и готовят судебные иски?

Украинской певице Ани Лорак, которая по данным своего жовто-блакитного паспорта известна как Каролина Мирославовна Куек, не исключено, что придется просить убежища в третьей стране, поскольку как на Украине, где она зарегистрирована, так и в России, где проживает и зарабатывает деньги, к поп-диве накопились серьезные фискальные претензии. Как сообщают СМИ, ФНС РФ ведет расследование соответствия расходов певицы ее доходам и готовит судебный иск к певице за уклонение от уплаты налогов и введение в заблуждение фискальных органов. Похоже, что синхронно собираются действовать и украинские коллеги российских налоговиков.

Долгие годы Ани Лорак кормила украинскую налоговую службу заверениями в том, что ее концертно-творческая деятельность доходов не приносит, а потому мытарям по ее душу делать нечего. Однако пару лет назад Лорак публично проговорилась про то, что «молотит как лошадь», то есть серьезно усердствует в заработке денег, получая свои 50 тысяч долларов за концерт.

Таких концертов до пандемии Ани Лорак давала в России по 60 каждый год, то есть певица явно живет по стандартам не среднего класса, а отечественной элиты. Чтобы легализовать рабочий процесс иностранной исполнительницы в РФ, в подмосковном Красногорске была зарегистрирована компания ООО «Ани Лорак Продакшн», на счета которой и поступают такие доходы от выступлений и иных форм деятельности певицы, которые она считает возможным показывать российским налоговикам. Например, в 2018-ом году компания, принадлежащая украинской исполнительнице, получила на свои счета свыше 36 млн рублей. Правда, официально заявленные расходы ООО «Ани Лорак Продакшн» оказались еще выше – аж 46 млн рублей.

В том же году в России стартовал масштабный шоу-проект певицы с названием «Дива», который оценивается в несколько миллионов долларов и сценическое оборудование которого перевозилось с одной площадки на другую почти тремя десятками трейлеров. Сейчас компетентные органы РФ пытаются установить происхождение денег, которыми оперировала Лорак при организации этого мероприятия. Связного объяснения из уст самой певицы так и не последовало.

Между тем, Москва слезам не верит: доходы и расходы в России, как мухи с котлетами, считаются отдельно, а налоги с заработанных сумм платятся по факту их поступления на счет, а не по остаточному принципу из того, что останется от последующих расходов.

Конечно, Ани Лорак привыкла жить на широкую ногу, и зачастую ее потребности не позволяют свести концы с концами даже приработки в виде участия в различных праздничных корпоративах, за которые артистам обычно платят наличными и в твердой валюте. А тут еще прошлогодняя пандемия, которая накрыла шоу-бизнес никак не меньше, чем, например, животноводство. В результате у большинства россиян и украинцев щи с борщем стали пожиже, а у Ани Лорак – бриллианты помельче.

Певица и ранее, в куда более хлебосольные годы, совсем не баловала ФНС России, не говоря уж об украинских мытарях, а теперь возглавляемая ею компания ООО «Ани Лорак Продакшн» и вовсе, похоже, махнула рукой на все требования фискальных властей заплатить налоги. В итоге только за последние несколько месяцев отечественные налоговики четыре раза накладывали рестрикции на счета компании Лорак, вводя запреты на финансовые операции до уплаты налоговых требований.

С нынешнего года ООО «Ани Лорак Продакшн» находится в реестре юридических лиц, имеющих взыскиваемую судебными приставами задолженность по налогам и не предоставляющих налоговую отчетность.

По российским меркам ситуация более чем серьезная, поскольку после подачи исков в суд до возбуждения дела в отношении певицы Лорак остается один шаг.

Однако, судя по всему, не намерены дальше сидеть сложа руки и украинские мытари, которые уже наслушались песен Каролины Мирославовны Куек и тоже хотели бы получить с нее денег. В такие клещи Ани Лорак за всю многолетнюю историю своей сценической деятельности еще не попадала, а потому певице предстоит крепко задуматься о будущем, чтобы оно не оказалось в клетку.

Выходом может стать отъезд певицы куда подальше от РФ и Украины, но в той части мира, который не является русскоговорящим, эта исполнительница никому не известна, а потому щедро платить за ее песни там не будут. А за манипуляции с финансовыми потоками и вовсе сразу же привлекут к ответственности и в лучшем случае вышлют на родину.

Поэтому для Лорак предпочтительнее – заплатить налоги в российский бюджет и петь спокойно, но если бы певица рассматривала такой вариант, то уже давно бы его использовала.

Однако после исков налоговиков сделать это будет уже затруднительно, поскольку и органы настроены решительно, и Лорак столь конфликтно повела себя на российском рынке, что ни отсрочки, ни тем более прощения ей ожидать не приходится.

Виктор Дорофеев