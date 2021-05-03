"Застукала мужа с подругой" Поклонники раскрыли возможную причину развода Насти Ивлеевой

По версии подписчиц, популярная блогер приревновала супруга к близкой подруге и решила расстаться.

30-летняя блогер усиленно подогревает слухи о своем скором разводе с рэпером Элджеем. Разговоры о том, что у супругов не все гладко в отношениях пошли после того, как об этом рассказал один YouTube-блогер. Тот сослался на инсайдерскую информацию о грядущем расставании звездной пары.

Поклонники также заметили, что Настя стала появляться на публике одна, перестала носить обручальное кольцо и на фото выглядит уж очень грустной. Перестала она, по мнению поклонников, и общаться с закадычной подругой Юлией Коваль. И даже не прислала ей образец новой куклы Барби со своим лицом, тогда как все остальные друзья Ивлеевой получили заветный подарок.

«Насть, почему кольцо перестала носить?», «прошли слухи, что у них чёт не очень((( надеюсь, слухи», «Настя все время носила кольцо, в сейчас сняла, к чему это?», «Настюш, почему без кольца часто ходить стала? Только провоцируешь ведь слухи этим(» – наперебой комментировали ее очередное «грустное фото» поклонники. Однако Ивлеева никак не реагирует на разгорающиеся слухи.

Не комментирует их отношения и Юлия Коваль, которая еще недавно отработала с Ивлеевой в «Орле и Решке» и клялась подруге в вечной любви.

В одном из комментариев поклонница, отвечая на вопросы о причинах прохладных отношений подруг, выдвинула смелое предположение: «Юля переспала с Лехой, когда Насти не было дома! И она их застукала!»

Как бы то ни было, еще один факт остается фактом: никому неизвестная девушка, выскочившая замуж за популярного музыканта, теперь зарабатывает в разы больше него и это – весьма серьезная причина для возникновения личных проблем. По этой же причине недавно развелась бывшая подруга Ивлеевой Ида Галич, она, по слухам, тоже устала «тащить» на себе мужа-неудачника.