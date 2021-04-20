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Дочь Михаила Ефремова обнародовала свои психиатрические диагнозы

Шоу-бизнес
22:47, 20 апреля 2021

Дочь Михаила Ефремова обнародовала свои психиатрические диагнозы
Фото в статье: Instagram
Фото в статье: Instagram

20-летняя дочь отбывающего тюремное заключение актера Михаила Ефремова Анна-Мария уже несколько лет не скрывает своих проблем с психикой и с недавних пор называет себя Сергеем Ефремовым. Девушка уверяет, что она – юноша и периодически шокирует подписчиков различными историями о себе.

Так недавно Анна-Мария/Сергей сообщила, что собирается сменить паспорт и пройти курс гормональной терапии.

В своих последних сообщениях Ефремова поделилась с читателями медицинским заключением, в котором значились ее диагнозы: хроническое посттравматическое стрессовое расстройство, расстройство аутистского спектра и биполярное аффективное расстройство 2 типа.

Интересно, что в документе стоит имя Анна-Мария, но врач называет ее молодым человеком.

Ефремова поделилась своей радостью. Оказалось, что ранее она обращалась ко многим специалистам, но точную диагностику расстройства аутистического спектра ей никто провести не мог.

«Часто люди представляют себе набор стереотипов, когда слышат про аутичных людей – либо думают, что это замкнутые в себе мальчики, которые не разговаривают вообще ни с кем, либо странные товарищи, которые в глаза не смотрят и ведут себя черт пойми как, – пишет Анна-Мария.

На самом деле аутизм – это спектр. И это абсолютно точно не болезнь – а просто другое нейросостояние. И это называется «нейроотличие».

Ранее появилась информация, что над девушкой взяла шефство ее крестная мама Рената Литвинова, актриса помогает ей деньгами, пока отец находится в тюрьме.

 

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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